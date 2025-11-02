حادث سير ينهي حياة الفنان التركي القدير إنجين تشاغلار عن عمر 80 عامًا

فقدت الساحة الفنية أحد رموزها الكبار بوفاة النجم المخضرم إنجين تشاغلار عن عمر ناهز 80 عامًا، إثر حادث سير مأساوي في إسطنبول أنهى حياة أحد أبرز وجوه السينما التركية الكلاسيكية.



ووفق ما نقلته الصحافية ديليك يامان دمير عبر Ekol TV ، فإن الحادث وقع أثناء عبور تشاغلار أحد الشوارع في منطقة شيشلي، حين صدمته دراجة نارية كانت تسير بسرعة.

ورغم نقله على وجه إلى المستشفى، إلا أن جميع محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل، وتم إعلان وفاته رسميًا في مكان الحادث.

ونشرت دمير عبر حسابها الرسمي في " " مقطع فيديو يوثق لحظات الحادث الأليم الذي هزّ الشارع وأعاد إلى الأذهان مسيرة فنانٍ ترك بصمة عميقة في تاريخ الفن السابع في بلاده. وأعلنت مؤسسة "فيلم-سان"، التي كان الراحل أحد مؤسسيها، أن جنازته ستُقام الأحد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عقب صلاة الظهر في جامع شيشلي المركزي بإسطنبول، حيث يُتوقّع أن يحضر عدد كبير من نجوم السينما وأصدقائه لتوديعه إلى مثواه الأخير.

ويُذكر أن الاسم الحقيقي للراحل هو تشاغلان أوفيت، وُلد في إسطنبول، وبدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي، ليصبح خلال السبعينيات أحد أبرز "الجانات" (نجوم الشاشة الرومانسية) في السينما التركية. اشتهر بوسامته وحضوره الآسر، وشارك في أعمال خالدة مثل "العطشى للحب"، "ذو اللسان العذب"، و**"الرجل الوحيد"**، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى مجال الإنتاج السينمائي ويسهم في تطوير الصناعة الفنية في بلاده من مواقع مختلفة. برحيل إنجين تشاغلار، تفقد فنانًا شكل جزءًا من ذاكرتها السينمائية ووجدانها الثقافي، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا سيبقى حاضرًا في وجدان عشاق الفن التركي لأجيال قادمة.