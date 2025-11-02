الأخبار
فن

2025-11-02 | 04:50
فقدت الساحة الفنية التركية أحد رموزها الكبار بوفاة النجم المخضرم إنجين تشاغلار عن عمر ناهز 80 عامًا، إثر حادث سير مأساوي في إسطنبول أنهى حياة أحد أبرز وجوه السينما التركية الكلاسيكية.

ووفق ما نقلته الصحافية ديليك يامان دمير عبر قناة Ekol TV، فإن الحادث وقع أثناء عبور تشاغلار أحد الشوارع في منطقة شيشلي، حين صدمته دراجة نارية كانت تسير بسرعة.
ورغم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أن جميع محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل، وتم إعلان وفاته رسميًا في مكان الحادث.
ونشرت دمير عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق لحظات الحادث الأليم الذي هزّ الشارع التركي وأعاد إلى الأذهان مسيرة فنانٍ ترك بصمة عميقة في تاريخ الفن السابع في بلاده. وأعلنت مؤسسة "فيلم-سان"، التي كان الراحل أحد مؤسسيها، أن جنازته ستُقام اليوم الأحد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عقب صلاة الظهر في جامع شيشلي المركزي بإسطنبول، حيث يُتوقّع أن يحضر عدد كبير من نجوم السينما التركية وأصدقائه لتوديعه إلى مثواه الأخير.
ويُذكر أن الاسم الحقيقي للراحل هو تشاغلان أوفيت، وُلد في إسطنبول، وبدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي، ليصبح خلال السبعينيات أحد أبرز "الجانات" (نجوم الشاشة الرومانسية) في السينما التركية. اشتهر بوسامته وحضوره الآسر، وشارك في أعمال خالدة مثل "العطشى للحب"، "ذو اللسان العذب"، و**"الرجل الوحيد"**، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى مجال الإنتاج السينمائي ويسهم في تطوير الصناعة الفنية في بلاده من مواقع مختلفة. برحيل إنجين تشاغلار، تفقد تركيا فنانًا شكل جزءًا من ذاكرتها السينمائية ووجدانها الثقافي، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا سيبقى حاضرًا في وجدان عشاق الفن التركي لأجيال قادمة. — عناوين مقترحة: 1. وفاة النجم التركي إنجين تشاغلار بحادث سير مأسوي في إسطنبول 2. صدمة في تركيا بعد رحيل إنجين تشاغلار أحد رموز السينما الكلاسيكية 3. حادث سير ينهي حياة الفنان التركي القدير إنجين تشاغلار عن عمر 80 عامًا 4. وداعًا إنجين تشاغلار.. السينما التركية تفقد أحد أبرز وجوهها الرومانسية 5. تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة النجم التركي إنجين تشاغلار في شيشلي 6. جنازة إنجين تشاغلار اليوم في إسطنبول وسط حضور فني وجماهيري واسع 7. إنجين تشاغلار.. من "العطشى للحب" إلى "الرجل الوحيد" رحلة فنان لن تتكرر

