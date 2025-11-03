أول ظهور عائلي للمنتج المصري بعد زواجه الرسمي من منة شلبي

الصورة التي نشرها الجنايني عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أظهرت أجواء عائلية دافئة، حيث ظهرت ابنته أميرة وهي تحمل قالب الحلوى، بينما اكتفى هو بالتعليق برمز القلب، في إشارة مؤثرة إلى العلاقة القوية التي تجمعه بأبنائه.
هذا الظهور العائلي يأتي بعد أيام قليلة من إعلان زواجه رسمياً من الفنانة منة شلبي، في خبر شغل الوسط الفني المصري والعربي، وأثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.
في سياق متصل، قام الجنايني بتحديث حالته الاجتماعية على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "متزوج من الفنانة منة شلبي"، مؤكداً بذلك الأخبار التي تم تداولها حول ارتباطهما.
العلاقة بين منة شلبي وأحمد الجنايني لم تخلُ من العاطفة العلنية، إذ كان قد نشر سابقاً صورة رومانسية جمعته بها وكتب معلقاً: "بالنسبة للعالم فهي نجمة، وبالنسبة لي فهي كل شيء"، لترد عليه منة بكلمة واحدة حملت الكثير من المشاعر: "بحبك".