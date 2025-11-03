أول ظهور عائلي للمنتج المصري بعد زواجه الرسمي من منة شلبي

الصورة التي نشرها الجنايني عبر حسابه الرسمي على " " أظهرت أجواء عائلية دافئة، حيث ظهرت ابنته أميرة وهي تحمل قالب الحلوى، بينما اكتفى هو بالتعليق برمز القلب، في إشارة مؤثرة إلى العلاقة القوية التي تجمعه بأبنائه.

هذا الظهور العائلي يأتي بعد أيام قليلة من إعلان زواجه رسمياً من الفنانة ، في خبر شغل الوسط الفني المصري والعربي، وأثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.

في سياق متصل، قام الجنايني بتحديث حالته الاجتماعية على صفحته الرسمية بموقع " "، حيث كتب: "متزوج من الفنانة منة شلبي"، مؤكداً بذلك التي تم تداولها حول ارتباطهما.

العلاقة بين منة شلبي وأحمد الجنايني لم تخلُ من العاطفة العلنية، إذ كان قد نشر سابقاً صورة رومانسية جمعته بها وكتب معلقاً: "بالنسبة للعالم فهي نجمة، وبالنسبة لي فهي كل شيء"، لترد عليه منة بكلمة واحدة حملت الكثير من المشاعر: "بحبك".