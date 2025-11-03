جدل واسع بعد تصريحات عباس أبو الحسن عن الإنجاب.. ومحامٍ يطالب بشطبه من النقابة

التصريحات التي نشرها عبر حسابه الشخصي على " " قوبلت بموجة من الانتقادات الحادة، ودفعت المحامي أيمن محفوظ إلى تقديم إنذار رسمي إلى ، طالب فيه بشطب عضوية الفنان وإحالته للتحقيق، بالإضافة إلى تعويض قدره مليار جنيه، معتبراً أن ما قاله الفنان "تحريض على عدم الإنجاب ومساس بالقيم القانونية والاجتماعية".

وفي أول رد رسمي، أكدت المهن التمثيلية أنها تتابع القضية، وأنها ملتزمة بفتح تحقيق شامل في أي تصريحات قد تُعتبر مخالفة للقانون أو تمس القيم المجتمعية. وأضافت النقابة أنها ستشكل لجنة خاصة للاستماع إلى الفنان قبل اتخاذ أي إجراءات، مؤكدة حرصها على الشفافية واحترام حرية التعبير مع مراعاة المسؤولية المهنية.

كما شددت النقابة على أن أي قرار تأديبي سيُتخذ وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لمهنة التمثيل، وبما يحافظ على توازن العلاقة بين حرية الرأي واحترام المعايير الأخلاقية والسلم المجتمعي.

وكان عباس أبو قد كتب في منشوره: "من يُنجب طفلاً عامداً متعمداً في هذا الزمن، كائن شديد الأنانية، لا يعنيه إلا تملك هذا الطفل وليس حباً فيه. أي حب هذا يجعلك تُلقي به في هذا الشقاء؟" وأضاف أن "أعظم هدية يمكن أن نقدمها لأطفالنا هي إغلاق بوابات العبور إلى هذا الكوكب البائس".

تصريحات الفنان فتحت باباً واسعاً للنقاش حول حدود حرية التعبير في الاجتماعية الحساسة، ومدى مسؤولية الفنانين في الرأي العام.