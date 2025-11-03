الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!
القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!
A-
A+

القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!

فن

2025-11-03 | 03:55
القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!

قررت محكمة الأسرة في مدينة إزمير التركية إصدار قرار بمنع أحمد، نجل الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس، من الاقتراب من والده لمسافة تقل عن ثلاثة كيلومترات، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته، ينبه السلطات فور تجاوزه الحد المسموح. القرار جاء بعد دعوى رفعها إبراهيم تاتليسس ضد ابنه، اتهمه فيها بالتهديد والتدخل في شؤونه الشخصية وممتلكاته الخاصة.

من جانبه، أعلن محامي أحمد تاتليسس أن موكله “لم يتواصل مع والده منذ أكثر من عام”، مؤكداً أن القرار “يفتقر إلى المبرر القانوني” وأنه سيواصل الإجراءات القانونية للطعن فيه والدفاع عن حقوق موكله.

الخلاف بين الأب والابن ليس جديداً، إذ تعود جذوره إلى نزاعات مالية وعقارية داخل الأسرة، بعدما طالب أحمد بتعيين وصي على والده، مدّعياً معاناته من اضطرابات نفسية. وردّ إبراهيم تاتليسس بدعاوى قضائية متتالية، من بينها شكوى ضد حفيده ميرت تاتليسس، الذي اتهمه باحتلال شقة يملكها في إسطنبول، ودعوى أخرى ضد أحمد لاستخدامه اسم “تاتليسس” كعلامة تجارية دون إذن.

ولم تقتصر التوترات على أحمد وحده، إذ اندلعت خلافات مشابهة بين ديلان تشيطاك تاتليسس وبعض إخوتها حول الميراث وإدارة أملاك العائلة، ما يعكس عمق الانقسامات داخل واحدة من أشهر الأسر الفنية في تركيا.

اقرأ ايضا في فن

أنتوني هوبكنز مصاب بالتوحد!
08:11

أنتوني هوبكنز مصاب بالتوحد!

كشف الممثل العالمي أنتوني هوبكنز في مقابلة مع صحيفة The Sunday Times أن زوجته ستيلا أرويافي لمّحت إلى احتمال إصابته باضطراب طيف التوحد، بعد ملاحظتها اهتمامه الشديد بالتفاصيل والأرقام والنظام.

08:11

أنتوني هوبكنز مصاب بالتوحد!

كشف الممثل العالمي أنتوني هوبكنز في مقابلة مع صحيفة The Sunday Times أن زوجته ستيلا أرويافي لمّحت إلى احتمال إصابته باضطراب طيف التوحد، بعد ملاحظتها اهتمامه الشديد بالتفاصيل والأرقام والنظام.

وفاة ممثل هوليوودي بعد مسيرة فنية طويلة
07:54

وفاة ممثل هوليوودي بعد مسيرة فنية طويلة

تُوفّي الممثل الهوليوودي المخضرم لي ويفر، الذي اشتهر بأدواره المميزة في أفلام مثل "Donnie Darko".. عن عمر ناهز 95 عامًا.

07:54

وفاة ممثل هوليوودي بعد مسيرة فنية طويلة

تُوفّي الممثل الهوليوودي المخضرم لي ويفر، الذي اشتهر بأدواره المميزة في أفلام مثل "Donnie Darko".. عن عمر ناهز 95 عامًا.

نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!
07:39

نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!



اعترفت النجمة الأميركية جيسيكا سيمبسون بمعاناتها مع إدمان الكحول لأكثر من 8 سنوات، وأعلنت عن سعادتها بتعافيها منه. وشاركت متابعيها على إنستغرام صورة من دون مكياج، مؤكدة أن الابتعاد عن الكحول سمح لها بالعيش بصدق مع نفسها وتحقيق أهدافها

07:39

نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!



اعترفت النجمة الأميركية جيسيكا سيمبسون بمعاناتها مع إدمان الكحول لأكثر من 8 سنوات، وأعلنت عن سعادتها بتعافيها منه. وشاركت متابعيها على إنستغرام صورة من دون مكياج، مؤكدة أن الابتعاد عن الكحول سمح لها بالعيش بصدق مع نفسها وتحقيق أهدافها

اخترنا لك
أنتوني هوبكنز مصاب بالتوحد!
08:11
وفاة ممثل هوليوودي بعد مسيرة فنية طويلة
07:54
نجمة أميركية شهيرة تتعافى من ادمان دام 8 سنوات!
07:39
تصريحات صادمة: "أنا فعلتها"..هل اعترفت ابنة الفنانة غُل توت بقتل والدتها؟
05:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025