بريتني سبيرز تغلق حسابها على إنستغرام بعد منشورات غامضة ومثيرة للقلق

أثارت العالمية مجددًا قلق جمهورها بعد أن أغلقت حسابها على عقب سلسلة منشورات غامضة في الأسابيع ، تزامنًا مع خلاف علني مع زوجها السابق كيفن فيدرلاين بسبب مذكراته الجديدة.



وبحسب مواقع أجنبية، فوجئ المتابعون يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بتعطيل حسابها، إذ ظهرت رسالة تفيد بأن الملف الشخصي لم يعد متاحًا.

وكانت بريتني قد شاركت مؤخرًا مقاطع فيديو وهي ترقص في منزلها، لكنها أغلقت التعليقات بعد أن تضمنت منشوراتها عبارات مبهمة تتعلق بولديها اللذين يعيشان في مع والدهما.

كما نشرت في أكتوبر صورًا تُظهر كدمات على ذراعيها موضحة أنها سقطت على الدرج، قبل أن تتحدث لاحقًا عن تجربتها الصعبة في عام 2018، مشيرة إلى أنها شعرت حينها وكأنها أصيبت بـ "ضرر في الدماغ" نتيجة الضغوط النفسية خلال فترة الوصاية الطويلة عليها.

اختفاء حساب بريتني يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن حالتها النفسية، بينما لم تصدر عنها أو عن ممثليها أي تصريحات رسمية حتى الآن.