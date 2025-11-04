كنان إميرزالي أوغلو يجري تعديلات تجميلية استعدادًا لدوره أمام أفرا ساراتش أوغلو

وبحسب صحيفة حرييت التركية
، خضع كنان، البالغ من العمر 51 عامًا، لما يُعرف بـ”بروتوكول
الشباب” الذي يعتمد على تقنيات البوتوكس
والفيلر وتجديد البشرة دون جراحة، بهدف الحصول على مظهر
أكثر نضارة من دون المساس بملامحه الطبيعية.
وجاءت هذه الخطوة بعد تعليقات على مواقع التواصل حول فارق السن البالغ 24 عامًا بينه وبين شريكته في العمل، حيث رأى البعض أن الفارق بدا واضحًا، فيما دافع آخرون عن كاريزما كنان وحضوره الدائم.
من جهتها، أكدت أفرا ساراتش أوغلو
أنها متحمسة للمسلسل، مشيرة إلى أن القصة الإنسانية هي ما جذبها للمشاركة، معتبرة أن فارق السن لا يشكل أي مشكلة.
وتدور أحداث العمل حول طبيب يعود إلى بلدته بعد غياب طويل لحضور زفاف شقيقه، لتبدأ سلسلة من الصراعات العائلية والقرارات المصيرية.
المسلسل من إنتاج OGM Pictures وسيُعرض قريبًا على قناة atv
.