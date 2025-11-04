كنان إميرزالي أوغلو يجري تعديلات تجميلية استعدادًا لدوره أمام أفرا ساراتش أوغلو

أثار النجم كنان إميرزالي اهتمام الجمهور بعد خضوعه لإجراءات تجميلية غير جراحية لتجديد مظهره، قبل انطلاق تصوير مسلسله الجديد. A.B.İ إلى جانب الممثلة الشابة أفرا ساراتش أوغلو



وبحسب صحيفة حرييت ، خضع كنان، البالغ من العمر 51 عامًا، لما يُعرف بـ” الشباب” الذي يعتمد على تقنيات والفيلر وتجديد البشرة دون جراحة، بهدف الحصول على أكثر نضارة من دون المساس بملامحه الطبيعية.

وجاءت هذه الخطوة بعد تعليقات على مواقع التواصل حول فارق السن البالغ 24 عامًا بينه وبين شريكته في العمل، حيث رأى البعض أن الفارق بدا واضحًا، فيما دافع آخرون عن كاريزما كنان وحضوره الدائم.

من جهتها، أكدت أفرا ساراتش أنها متحمسة للمسلسل، مشيرة إلى أن القصة الإنسانية هي ما جذبها للمشاركة، معتبرة أن فارق السن لا يشكل أي مشكلة.

وتدور أحداث العمل حول طبيب يعود إلى بلدته بعد غياب طويل لحضور زفاف شقيقه، لتبدأ سلسلة من الصراعات العائلية والقرارات المصيرية.

المسلسل من إنتاج OGM Pictures وسيُعرض قريبًا على .