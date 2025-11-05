نيللي كريم تضع حدًا لشائعة ارتباطها بحارس مرمى

تداولت خلال الساعات الماضية شائعات تزعم ارتباط الفنانة نيللي بلاعب كرة قدم يشغل مركز حراسة المرمى في أحد أندية الدوري المصري, ما أثار موجة من التكهنات حول هوية اللاعب.



إلا أن مصادر مقرّبة من نيللي أكدت ل ET بالعربي أن الخبر غير صحيح إطلاقًا، مشددةً على أن نيللي لا تعير مثل هذه الشائعات أي اهتمام، وتواصل انشغالها بمشاريعها الفنية المقبلة في السينما والدراما.

وتعيش نيللي حاليًا نشاطًا فنيًا ملحوظًا، إذ شاركت مؤخرًا في مهرجان الجونة السينمائي بفيلمها "هابي بيرث داي"، الذي عُرض في حفل الافتتاح ونال إشادات نقدية . كما تستعد للمشاركة في مهرجان السينمائي بفيلمين، هما: "هابي بيرث داي" بمشاركة شريف ، حنان مطاوع، علي صبحي، والطفلة ضحى .

"القصص" من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ويشارك فيه المصري، كريم ، وصب ري فواز، ومن إنتاج حفظي.

أما درامياً، فتخوض نيللي السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل جديد من 30 حلقة، يجمعها مجددًا مع شريف سلامة، من تأليف مصطفى ، إخراج ، وإنتاج سالي والي.