نيللي كريم تضع حدًا لشائعة ارتباطها بحارس مرمى

إلا أن مصادر مقرّبة من نيللي أكدت ل ET بالعربي أن الخبر غير صحيح إطلاقًا، مشددةً على أن نيللي لا تعير مثل هذه الشائعات أي اهتمام، وتواصل انشغالها بمشاريعها الفنية المقبلة في السينما والدراما.
وتعيش نيللي كريم
حاليًا نشاطًا فنيًا ملحوظًا، إذ شاركت مؤخرًا في مهرجان الجونة السينمائي بفيلمها "هابي بيرث داي"، الذي عُرض في حفل الافتتاح ونال إشادات نقدية واسعة
. كما تستعد للمشاركة في مهرجان البحر الأحمر
السينمائي بفيلمين، هما:"هابي بيرث داي" بمشاركة شريف سلامة، حنان مطاوع، علي صبحي، والطفلة ضحى رمضان.
"القصص" من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، ويشارك فيه أمير المصري، كريم قاسم، وصبري فواز، ومن إنتاج محمد حفظي.
أما درامياً، فتخوض نيللي السباق الرمضاني لعام 2026 بمسلسل جديد من 30 حلقة، يجمعها مجددًا مع شريف سلامة، من تأليف مصطفى جمال هاشم
، إخراج خالد سعيد
، وإنتاج سالي والي.