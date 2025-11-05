بكلمات مليئة بالحب.. إيمي سمير غانم تحتفل بعيد زواجها من حسن الرداد

وأرفقت إيمي الصور برسالة مؤثرة اتسمت بخفة ظلها المعتادة، قالت فيها:"كل عيد جواز وانت طيب يا أطيب وألذ وأحن أب وأجدع زوج.. أنا من غيرك هكون في الكنافة، ربنا يطوّل في عمرك ويخليك لينا
".
المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور ونجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تهنئتهما وتمنّيالسعادة لهما.
فعلّقت دنيا سمير غانم
قائلة: "حبايب قلبي"، فيما كتبت زينة: "ربنا يخليكم لبعض ويخلي لكم الأولاد"، وشارك في التهنئة عدد من النجوم منهم أوس أوس, عبير صبري, كريم الحسيني
, جميلة عوض, مايان السيد، علا رشدي ومروي صبري.
ويأتي الاحتفال بعد فترة قصيرة من عرض أحدث أعمال حسن الرداد، مسلسل "عقبال عندكم", الذي جمعه بإيمي في تجربة درامية من 15 حلقة عُرضت خلال موسم رمضان
الماضي، بمشاركة نخبة من الفنانين منهم عارفة عبد الرسول، محمد
ثروت، علاء
مرسي، سليمان عيد وحجاج عبد العظيم.