احمد سعد وعلياء بسيوني يثيران الجدل مجددا.. هل وقع الانفصال الثاني؟

عاد الفنان وزوجته إلى دائرة الاهتمام بعد تداول أنباء عن وقوع خلاف جديد بينهما، عقب خطوة مفاجئة من علياء على أثارت تساؤلات المتابعين حول وضع علاقتهما.



فقد لاحظ الجمهور أن علياء ألغت متابعة على " "، ما اعتبره البعض إشارة إلى توتر العلاقة أو احتمال وقوع انفصال جديد، بينما رأى آخرون أن ما حدث لا يتجاوز تصرفًا عابرًا، خصوصًا أن صورها مع زوجها ما زالت منشورة على صفحتها.

ويأتي هذا الجدل بعد أشهر من عودة الهدوء بين ، عقب أزمة انفصالهما في 2023، حين أعلنت علياء خبر الطلاق عبر "إنستغرام" مؤكدة أن القرار جاء من طرف سعد، قبل أن يعودا إلى بعضهما لاحقًا.

وكان سعد قد صرّح في وقت سابق بأن انشغاله الفني تسبب في فتور العلاقة، مثمنًا دعم زوجته الكبير له، قبل أن يعلن بطريقة طريفة خلال أحد حفلاته في قائلاً: "باركولي.. أنا خطبت"، ليؤكد بذلك عودتهما رسميًا.

حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين بشأن ما حول خلاف جديد أو انفصال ثانٍ.