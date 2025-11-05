الأخبار
احمد سعد وعلياء بسيوني يثيران الجدل مجددا.. هل وقع الانفصال الثاني؟
احمد سعد وعلياء بسيوني يثيران الجدل مجددا.. هل وقع الانفصال الثاني؟
A-
A+

احمد سعد وعلياء بسيوني يثيران الجدل مجددا.. هل وقع الانفصال الثاني؟

فن

2025-11-05 | 05:00
احمد سعد وعلياء بسيوني يثيران الجدل مجددا.. هل وقع الانفصال الثاني؟
احمد سعد وعلياء بسيوني يثيران الجدل مجددا.. هل وقع الانفصال الثاني؟

عاد الفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني إلى دائرة الاهتمام بعد تداول أنباء عن وقوع خلاف جديد بينهما، عقب خطوة مفاجئة من علياء على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت تساؤلات المتابعين حول وضع علاقتهما.

فقد لاحظ الجمهور أن علياء ألغت متابعة أحمد سعد على "إنستغرام"، ما اعتبره البعض إشارة إلى توتر العلاقة أو احتمال وقوع انفصال جديد، بينما رأى آخرون أن ما حدث لا يتجاوز تصرفًا عابرًا، خصوصًا أن صورها مع زوجها ما زالت منشورة على صفحتها.
ويأتي هذا الجدل بعد أشهر من عودة الهدوء بين الثنائي، عقب أزمة انفصالهما في أغسطس 2023، حين أعلنت علياء خبر الطلاق عبر "إنستغرام" مؤكدة أن القرار جاء من طرف أحمد سعد، قبل أن يعودا إلى بعضهما لاحقًا.
وكان سعد قد صرّح في وقت سابق بأن انشغاله الفني تسبب في فتور العلاقة، مثمنًا دعم زوجته الكبير له، قبل أن يعلن بطريقة طريفة خلال أحد حفلاته في الساحل الشمالي قائلاً: "باركولي.. أنا خطبت"، ليؤكد بذلك عودتهما رسميًا.
حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين بشأن ما تردد حول خلاف جديد أو انفصال ثانٍ.

نيللي كريم تضع حدًا لشائعة ارتباطها بحارس مرمى
05:04

نيللي كريم تضع حدًا لشائعة ارتباطها بحارس مرمى

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعات تزعم ارتباط الفنانة نيللي كريم بلاعب كرة قدم يشغل مركز حراسة المرمى في أحد أندية الدوري المصري, ما أثار موجة من التكهنات حول هوية اللاعب.

05:04

نيللي كريم تضع حدًا لشائعة ارتباطها بحارس مرمى

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعات تزعم ارتباط الفنانة نيللي كريم بلاعب كرة قدم يشغل مركز حراسة المرمى في أحد أندية الدوري المصري, ما أثار موجة من التكهنات حول هوية اللاعب.

آمال ماهر تتصدر الترند بصور من شهر العسل في باريس
04:49

آمال ماهر تتصدر الترند بصور من شهر العسل في باريس

تصدّرت الفنانة آمال ماهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد تداول الصور الأولى لها من شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال علي محجوب، عقب إعلان زواجهما المفاجئ الذي أدخل الفرح إلى قلوب جمهورها.

04:49

آمال ماهر تتصدر الترند بصور من شهر العسل في باريس

تصدّرت الفنانة آمال ماهر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد تداول الصور الأولى لها من شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال علي محجوب، عقب إعلان زواجهما المفاجئ الذي أدخل الفرح إلى قلوب جمهورها.

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
08:48

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا برفض دعوى الممثلة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي كانت تطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة.

08:48

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا برفض دعوى الممثلة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والتي كانت تطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه على خلفية تصريحات اعتبرتها مسيئة.

نيللي كريم تضع حدًا لشائعة ارتباطها بحارس مرمى
05:04
آمال ماهر تتصدر الترند بصور من شهر العسل في باريس
04:49
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي
08:48
كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ
08:44

