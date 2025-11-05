احمد سعد وعلياء بسيوني يثيران الجدل مجددا.. هل وقع الانفصال الثاني؟

فقد لاحظ الجمهور أن علياء ألغت متابعة أحمد سعد
على "إنستغرام
"، ما اعتبره البعض إشارة إلى توتر العلاقة أو احتمال وقوع انفصال جديد، بينما رأى آخرون أن ما حدث لا يتجاوز تصرفًا عابرًا، خصوصًا أن صورها مع زوجها ما زالت منشورة على صفحتها.
ويأتي هذا الجدل بعد أشهر من عودة الهدوء بين الثنائي
، عقب أزمة انفصالهما في أغسطس
2023، حين أعلنت علياء خبر الطلاق عبر "إنستغرام" مؤكدة أن القرار جاء من طرف أحمد
سعد، قبل أن يعودا إلى بعضهما لاحقًا.
وكان سعد قد صرّح في وقت سابق بأن انشغاله الفني تسبب في فتور العلاقة، مثمنًا دعم زوجته الكبير له، قبل أن يعلن بطريقة طريفة خلال أحد حفلاته في الساحل الشمالي
قائلاً: "باركولي.. أنا خطبت"، ليؤكد بذلك عودتهما رسميًا.
حتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين بشأن ما تردد
حول خلاف جديد أو انفصال ثانٍ.