جدل واسع حول أنباء ارتباط ياسمين عبد العزيز بحارس مرمى يصغرها بـ15 عاماً

مصادر إعلامية محلية زعمت أن تعيش قصة حب سرّية مع حارس مرمى شاب يصغرها بنحو خمسة عشر عاماً، في حين لم تُذكر أسماء محددة، لكن الحديث سرعان ما تصدّر الترند وأصبح نقاش واسع في الأوساط الفنية.

وجاءت الترجيحات بعد أن نفت الفنانة نيللي أخباراً ربطتها أولاً بحارس المرمى أبو جبل، مؤكدة أن ما تردد "لا أساس له من الصحة"، الأمر الذي دفع البعض لتوجيه الأنظار نحو ياسمين عبد العزيز باعتبارها المقصودة بتلك الشائعات.

ومع تزايد الجدل، أكّد صحفيون مقربون من ياسمين أن الأنباء غير صحيحة، وأنها تعيش حالياً فترة هادئة تركز خلالها على مشاريعها الفنية الجديدة بعيداً عن أي علاقات عاطفية. كما أشاروا إلى أنها قررت الابتعاد عن الأضواء في ما يخص حياتها الخاصة بعد سنوات من الشائعات والتدخلات الإعلامية.

في المقابل، أعاد ناشطون تداول تصريح قديم للفنانة قالت فيه إنها "لا تفضّل العيش دون حب أو شريك حياة"، معتبرين أنه قد يكون مؤشراً على وجود علاقة ، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي منها حتى الآن.

وتبقى القصة، التي جمعت بين الغموض والتكهنات، مثار اهتمام الجمهور، في انتظار موقف واضح من ياسمين عبد العزيز التي لم تعلّق حتى اللحظة على ما يُتداول.