رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا



ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الراحل غدًا من السراج المنير في حي الدقي بعد صلاة الظهر، على أن يُقام العزاء يوم السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نعى عدد كبير من الفنانين الراحل بكلمات مؤثرة، إذ كتب الفنان هاني رمزي: “مع السلامة يا ، يرحمك يا صديقي ويعزي أسرتك ويهدينا كلنا.”، فيما علّق أشرف عبد الباقي قائلاً: “ربنا يرحمك ويغفرلك يا أحمد، من أجمل الناس اللي اتعرفت عليهم.”، أما الفنان صلاح فعبّر عن صدمته قائلاً: “خبر نزل على قلبي كالصاعقة.. دموعي بتدعيلك يا يا أحمد المؤلف العظيم.”

ويُعد أحمد عبد الله من أكثر الكتّاب تأثيرًا في السينما الحديثة، إذ كتب مجموعة من أنجح الأفلام التي شكّلت ملامح الكوميديا الشعبية في مطلع الألفية، من بينها: “اللمبي”، “عبود على الحدود”، “الناظر”، “55 إسعاف”، “عسكر في المعسكر”، “يا أنا يا خالتي”، “فول العظيم”، “الفرح”، “ساعة ونص”، “ليلة العيد” وغيرها من الأعمال التي جمعت بين البساطة والعمق الإنساني.

برحيل أحمد عبد الله، تفقد الساحة الفنية أحد أبرز صناع البهجة في السينما المصرية، وصوتًا ظلّ قريبًا من الناس وواقعهم لسنوات طويلة.