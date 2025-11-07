محمد رمضان ينعى والده وهذا موعد الجنازة ومكان الدفن

وكتب رمضان في منشوره: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥، رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".
كما أرفق منشورًا آخر جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر، اللهم اسكنه فسيح جناتك".
تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.
ودّع الفنان محمد رمضان والده يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بعد رحلة عمر طويلة تميّزت بالمودة والبر والعلاقة القوية التي جمعتهما بعيداً عن الأضواء. فقد رحل الأب الذي شكّل في حياة نجله رمزاً للالتزام والبساطة، تاركاً خلفه أثراً عميقاً في قلب الفنان وجمهوره.
ردّت الفنانة السورية فايا يونان بطريقة طريفة على تشبيهها بـ راما صواف دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، بعد أن ضجت مواقع التواصل بمقارنات بينهما.