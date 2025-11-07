محمد رمضان ينعى والده وهذا موعد الجنازة ومكان الدفن

وكتب في منشوره: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥، رجع أبويا إلى دار البقاء والمستقر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

كما أرفق منشورًا آخر جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب بمسجد بالمهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر، اللهم اسكنه فسيح جناتك".