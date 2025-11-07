الأخبار
أنغام تُثير القلق في حفل الرياض بعد ظهورها متعبة والجمهور يرجّح السبب
أنغام تُثير القلق في حفل الرياض بعد ظهورها متعبة والجمهور يرجّح السبب
أنغام تُثير القلق في حفل الرياض بعد ظهورها متعبة والجمهور يرجّح السبب

فن

2025-11-07 | 04:03
أنغام تُثير القلق في حفل الرياض بعد ظهورها متعبة والجمهور يرجّح السبب
أنغام تُثير القلق في حفل الرياض بعد ظهورها متعبة والجمهور يرجّح السبب

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة المصرية أنغام خلال حفلها الذي أحيته في العاصمة السعودية الرياض.

وظهرت أنغام في الفيديو وهي تسير على المسرح بنوع من التعب والإرهاق، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عدد من المتابعين إلى أن ملامح الإرهاق قد تكون نتيجة العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها قبل فترة، والتي كانت قد كشفت عنها في تصريحات سابقة، مؤكدين أن تعافيها ما زال في مراحله الأخيرة.

في المقابل، عبّر محبو الفنانة عن دعمهم الكبير لها، مثنين على إصرارها على الظهور أمام جمهورها رغم التعب، مؤكدين أنها مثال للفنانة القوية والمخلصة لفنها وجمهورها.

