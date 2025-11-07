أنغام تُثير القلق في حفل الرياض بعد ظهورها متعبة والجمهور يرجّح السبب

وظهرت في الفيديو وهي تسير على المسرح بنوع من التعب والإرهاق، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع عبر .

وأشار عدد من المتابعين إلى أن ملامح الإرهاق قد تكون نتيجة العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها قبل فترة، والتي كانت قد كشفت عنها في تصريحات سابقة، مؤكدين أن تعافيها ما زال في مراحله .

في المقابل، عبّر محبو الفنانة عن دعمهم الكبير لها، مثنين على إصرارها على الظهور أمام جمهورها رغم التعب، مؤكدين أنها مثال للفنانة القوية والمخلصة لفنها وجمهورها.