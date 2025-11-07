كندة كريم محمود عبد العزيز تفجّر الجدل بهجوم على دينا الشربيني وروبي.. والأخيرة ترد!

شنّت كندة، ابنة الفنان محمود ، هجوماً لاذعاً على الفنانتين دينا الشربيني وروبي، بعد تداول عن علاقة تجمع والدها بدينا الشربيني، تزامناً مع أنباء انفصاله عن زوجته.



وكتبت كندة تعليقاً على أحد المنشورات التي تناولت هذه الشائعات قائلة: "الاثنين دول والتانية دي فستك، أنا بكرههم، وفيديو وماما مينفعش تتجاب سيرتهم في استوريهات أو على أكونت حد زيهم." تصريحات كندة أثارت جدلاً واسعاً على ، دفعت الفنانة روبي إلى إصدار بيان رسمي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في “إنستغرام”، نفت فيه أي علاقة لها بالأمر. وجاء في البيان: "تستنكر الفنانة روبي ما نُشر أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأي خلافات أسرية تخص إحدى الأسر الفنية في مصر، كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي." وأضاف البيان: "روبي تحرص دائماً على الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع زملائها في الوسط الفني، ولم تكن يوماً سبباً في أي أزمة أو طرفاً في أي خلاف من أي نوع." وختم البيان بالتوضيح أن الحسابات الرسمية للفنانة تُدار من قبل فريق مختص، باستثناء حسابها الشخصي على “إنستغرام”، وأن أي منشورات صادرة عنها لا تستهدف أو تلمّح لأي شخص.