4 آب "الحقيقة الضائعة"
الصحافي أحمد حجازي يعلن انفصاله عن زوجته ويحسم الشائعات احترامًا لعائلته
الصحافي أحمد حجازي يعلن انفصاله عن زوجته ويحسم الشائعات احترامًا لعائلته
الصحافي أحمد حجازي يعلن انفصاله عن زوجته ويحسم الشائعات احترامًا لعائلته

فن

2025-11-07 | 04:06
الصحافي أحمد حجازي يعلن انفصاله عن زوجته ويحسم الشائعات احترامًا لعائلته
الصحافي أحمد حجازي يعلن انفصاله عن زوجته ويحسم الشائعات احترامًا لعائلته

انتشر يوم (6 تشرين الثاني 2025) على منصة “إكس” مقطع مؤثر للسيدة الفلسطينية هيا أبو غرارة، التي كشفت في فيديو قصير مدته 40 ثانية عن معاناتها مع زوجها الصحفي أحمد حجازي، متهمةً إياه بممارسة العنف الجسدي والنفسي ضدها طوال أربع سنوات من الزواج.

ظهرت أبو غرارة، التي عرّفت عن نفسها باسم ختام أبو غرارة، وهي تبكي وتقول إنها تعرّضت لمحاولتي قتل من قبل زوجها، مطالبةً السفارة الفلسطينية في قطر والسفير فايز أبو الرب بالتدخل العاجل لحمايتها وإنقاذها. الفيديو أثار موجة واسعة من الغضب والتعاطف على وسائل التواصل، وأعاد نشره عدد كبير من الحسابات المؤثرة مرفقين وسمَي #قطر_الامارات و**#الأردن، فيما تداول مغردون اتهامات لحجازي بسرقة أموال تبرعات، ما أضاف بعدًا جديدًا للأزمة.

وردًا على الجدل، أصدر أحمد حجازي بيانًا عبر حسابه الرسمي قال فيه إنه “احترامًا لعائلتي وطفلتي الوحيدة يافا أمتنع عن الرد أو التعليق على ما ينشر عبر وسائل التواصل”، مشيرًا إلى أن “رحلة الزواج لم تكن سهلة، وقد حاول الطرفان إصلاح الأمور بتدخل الأهل والأصدقاء”، مؤكداً أنه بدأ مؤخرًا إجراءات الانفصال وتعهد بضمان حقوق زوجته الشرعية والمالية أمام ذويها. القصة التي هزّت مواقع التواصل ما زالت تتفاعل، وسط دعوات لفتح تحقيق رسمي لحماية السيدة ومحاسبة المسؤولين عن أي اعتداء محتمل.

 
 

