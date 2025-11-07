تاليا تامر حسني تشعل الجدل بتعليق غامض على دينا الشربيني وابنة كريم محمود عبد العزيز

فبعد أن كتبت كندة محمود منشوراً قالت فيه: "إنها ساحرة"، سارعت إلى الرد معلقة: "هي حقيقي ساحرة"، ما اعتبره المتابعون تلميحاً واضحاً إلى الشائعات المتداولة حول علاقة حب تجمع دينا الشربيني بوالد كندة. ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ شنّت كندة هجوماً عنيفاً على دينا الشربيني والفنانة ، بعد انتشار عن ارتباط والدها بدينا تزامناً مع أنباء انفصاله عن زوجته، وكتبت في تعليق آخر: "الاثنين دول روبي والتانية دي فستك، أنا بكرههم، وفيديو بابا وماما مينفعش تتجاب سيرتهم في استوريهات أو على أكونت حد زيهم." هذه التصريحات أشعلت مواقع التواصل وأثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة، خصوصاً بعد صمت دينا الشربيني وروبي عن الرد المباشر حتى الآن. يُذكر أن الشائعات حول ارتباط دينا الشربيني وكريم محمود عبد تصاعدت في الأسابيع الماضية، بالتزامن مع تحضيرهما لطرح فيلمهما الجديد "طلّقني"، وهو عمل كوميدي رومانسي يجمعهما للمرة الثانية بعد نجاح فيلم "الهنا اللي أنا فيه" نهاية عام 2024.