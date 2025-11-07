الأخبار
محمد رمضان يعلّق على حكم حبسه عامين بسبب أغنية!
محمد رمضان يعلّق على حكم حبسه عامين بسبب أغنية!
محمد رمضان يعلّق على حكم حبسه عامين بسبب أغنية!

فن

2025-11-07 | 04:20
محمد رمضان يعلّق على حكم حبسه عامين بسبب أغنية!
محمد رمضان يعلّق على حكم حبسه عامين بسبب أغنية!

أثار الحكم الصادر عن محكمة "جنح الدقي" بمحافظة الجيزة بحق الفنان محمد رمضان ضجة واسعة في الأوساط الفنية والإعلامية، بعد أن قضت المحكمة بحبسه سنتين في قضية تتعلق بأغنيته الجديدة "رقم واحد يا أنصاص"، التي اتُهم بأنها تتضمن عبارات تحرّض على العنف وتتنافى مع القيم المجتمعية.

 
ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، جاء الحكم بعد بلاغ قدّمه أحد المحامين ضد رمضان، متهماً إياه بنشر الأغنية عبر موقع "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. القضيّة التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، أحيلت إلى المحكمة بعد تحقيقات النيابة وسماع أقوال الأطراف. وفي أول تعليق له على الحكم، نشر محمد رمضان صورة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ظهر فيها مطأطئ الرأس وهو ينظر إلى الأرض بحزن، مرفقاً الصورة بعبارة مقتضبة: "الحمد لله على كل شيء". من جانبه، أصدر المكتب الإعلامي للفنان بياناً رسمياً نفى فيه الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أن رمضان حصل على جميع التراخيص والتصاريح الرسمية قبل طرح الأغنية. وجاء في البيان: "تابع المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان ما تم نشره مؤخراً من أخبار مغلوطة وغير صحيحة بشأن أغنية (رقم واحد يا أنصاص)، ويؤكد المكتب حصول الفنان على جميع الموافقات الرسمية من الجهات المختصة قبل طرح العمل." الحكم الصادر أثار موجة من الجدل بين جمهور الفنان، بين من اعتبر القرار مبالغاً فيه، ومن رأى أن الأغنية تجاوزت الحدود الفنية المسموح بها.

اقرأ ايضا في فن

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
10:00

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.

10:00

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده
06:58

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده

ودّع الفنان محمد رمضان والده يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بعد رحلة عمر طويلة تميّزت بالمودة والبر والعلاقة القوية التي جمعتهما بعيداً عن الأضواء. فقد رحل الأب الذي شكّل في حياة نجله رمزاً للالتزام والبساطة، تاركاً خلفه أثراً عميقاً في قلب الفنان وجمهوره.

06:58

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده

ودّع الفنان محمد رمضان والده يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بعد رحلة عمر طويلة تميّزت بالمودة والبر والعلاقة القوية التي جمعتهما بعيداً عن الأضواء. فقد رحل الأب الذي شكّل في حياة نجله رمزاً للالتزام والبساطة، تاركاً خلفه أثراً عميقاً في قلب الفنان وجمهوره.

فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني
06:39

فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني

ردّت الفنانة السورية فايا يونان بطريقة طريفة على تشبيهها بـ راما صواف دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، بعد أن ضجت مواقع التواصل بمقارنات بينهما.

06:39

فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني

ردّت الفنانة السورية فايا يونان بطريقة طريفة على تشبيهها بـ راما صواف دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، بعد أن ضجت مواقع التواصل بمقارنات بينهما.

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
10:00
آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده
06:58
فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني
06:39
غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً
06:27

