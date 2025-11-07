محمد رمضان يعلّق على حكم حبسه عامين بسبب أغنية!

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية
، جاء الحكم بعد بلاغ قدّمه أحد المحامين ضد رمضان
، متهماً إياه بنشر الأغنية عبر موقع
"يوتيوب
" دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. القضيّة التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، أحيلت إلى المحكمة بعد تحقيقات النيابة
وسماع أقوال الأطراف. وفي أول تعليق له على الحكم، نشر محمد رمضان
صورة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ظهر فيها مطأطئ الرأس
وهو ينظر إلى الأرض
بحزن، مرفقاً الصورة بعبارة مقتضبة: "الحمد لله على كل شيء". من جانبه، أصدر المكتب الإعلامي
للفنان بياناً رسمياً نفى فيه الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أن رمضان حصل على جميع التراخيص والتصاريح الرسمية قبل طرح الأغنية. وجاء في البيان: "تابع المكتب الإعلامي للفنان محمد رمضان ما تم نشره مؤخراً من أخبار مغلوطة وغير صحيحة بشأن أغنية (رقم واحد يا أنصاص)، ويؤكد المكتب حصول الفنان على جميع الموافقات الرسمية من الجهات المختصة قبل طرح العمل."
الحكم الصادر أثار موجة من الجدل بين جمهور الفنان، بين من اعتبر القرار مبالغاً فيه، ومن رأى أن الأغنية تجاوزت الحدود الفنية المسموح بها.