محمد رمضان يعلّق على حكم حبسه عامين بسبب أغنية!

أثار الحكم الصادر عن محكمة "جنح الدقي" بمحافظة بحق الفنان ضجة في الأوساط الفنية والإعلامية، بعد أن قضت المحكمة بحبسه سنتين في قضية تتعلق بأغنيته الجديدة "رقم واحد يا أنصاص"، التي اتُهم بأنها تتضمن عبارات تحرّض على العنف وتتنافى مع القيم المجتمعية.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام ، جاء الحكم بعد بلاغ قدّمه أحد المحامين ضد ، متهماً إياه بنشر الأغنية " " دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. القضيّة التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي، أحيلت إلى المحكمة بعد تحقيقات وسماع أقوال الأطراف. وفي أول تعليق له على الحكم، نشر صورة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ظهر فيها وهو ينظر إلى بحزن، مرفقاً الصورة بعبارة مقتضبة: "الحمد لله على كل شيء". من جانبه، أصدر للفنان بياناً رسمياً نفى فيه الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أن رمضان حصل على جميع التراخيص والتصاريح الرسمية قبل طرح الأغنية. وجاء في البيان: "تابع المكتب الإعلامي للفنان رمضان ما تم نشره مؤخراً من مغلوطة وغير صحيحة بشأن أغنية (رقم واحد يا أنصاص)، ويؤكد المكتب حصول الفنان على جميع الموافقات الرسمية من الجهات المختصة قبل طرح العمل." الحكم الصادر أثار موجة من الجدل بين جمهور الفنان، بين من اعتبر القرار مبالغاً فيه، ومن رأى أن الأغنية تجاوزت الحدود الفنية المسموح بها.