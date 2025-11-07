الأخبار
فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني
فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني
فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني

فن

2025-11-07 | 06:39
فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني
فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني

ردّت الفنانة السورية فايا يونان بطريقة طريفة على تشبيهها بـ راما صواف دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، بعد أن ضجت مواقع التواصل بمقارنات بينهما.

فايا شاركت عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه مبتسمة تقول فيه: “يا جماعة من امبارح الناس عم تبعتلي قديش أنا أشبه راما دوجي، وعم يعملولي تاغ بالتعليقات، شكراً كتير لأنها (راما) قمر”. وكانت فايا برفقة صديقتها نايا التي دخلت في حوار طريف معها حول الموضوع قائلة: “لما شفت الستوري سألت نفسي شو اللي جاب فايا على نيويورك وهي قاعدة معي، وطلعت أتأكد من وجودها بغرفة المعيشة”. وأرفقت فايا الفيديو بتعليق ساخر كتبت فيه: “نمت، فقت، لقيت حالي ملاقية إحدى شبيهاتي الأربعين”، في إشارة إلى انتشار صور نساء يشبهنها على الإنترنت. تفاعل المتابعون مع رد فايا الطريف، وانهالت التعليقات التي أشادت بروحها المرحة وقدرتها على التعامل بخفة ظل مع المقارنات، مؤكدين في الوقت نفسه التشابه اللافت بين ملامحها وملامح راما دوجي. يذكر أن راما صواف دوجي تبلغ من العمر 28 عاماً، وهي رسامة رسوم متحركة وفنانة خزف أميركية من أصول سورية، لفتت الأنظار أخيراً بعد زواجها من زهران ممداني وفوز الأخير برئاسة بلدية نيويورك، لتصبح بدورها حديث الجمهور بفضل ملامحها القريبة من فايا يونان وشخصيتها الفنية المميزة.

 
 

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
10:00

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.

10:00

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده
06:58

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده

ودّع الفنان محمد رمضان والده يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بعد رحلة عمر طويلة تميّزت بالمودة والبر والعلاقة القوية التي جمعتهما بعيداً عن الأضواء. فقد رحل الأب الذي شكّل في حياة نجله رمزاً للالتزام والبساطة، تاركاً خلفه أثراً عميقاً في قلب الفنان وجمهوره.

06:58

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده

ودّع الفنان محمد رمضان والده يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بعد رحلة عمر طويلة تميّزت بالمودة والبر والعلاقة القوية التي جمعتهما بعيداً عن الأضواء. فقد رحل الأب الذي شكّل في حياة نجله رمزاً للالتزام والبساطة، تاركاً خلفه أثراً عميقاً في قلب الفنان وجمهوره.

غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً
06:27

غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً

كشف الفنان غسان الرحباني عن تفاصيل مؤثرة حول الأيام الأخيرة في حياة ابن عمّه الموسيقار زياد الرحباني.

06:27

غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً

كشف الفنان غسان الرحباني عن تفاصيل مؤثرة حول الأيام الأخيرة في حياة ابن عمّه الموسيقار زياد الرحباني.

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
10:00
آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده
06:58
غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً
06:27
الموت يُؤلم مي حريري: "محروق قلبي"!
06:19

