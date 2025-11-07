فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني

فايا شاركت عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه مبتسمة تقول فيه: “يا جماعة من امبارح الناس عم تبعتلي قديش أنا أشبه دوجي، وعم يعملولي تاغ بالتعليقات، شكراً كتير لأنها (راما) قمر”. وكانت فايا برفقة صديقتها نايا التي دخلت في حوار معها حول الموضوع قائلة: “لما شفت الستوري سألت نفسي شو اللي جاب فايا على وهي قاعدة معي، وطلعت أتأكد من وجودها بغرفة المعيشة”. وأرفقت فايا الفيديو بتعليق ساخر كتبت فيه: “نمت، فقت، لقيت حالي ملاقية إحدى شبيهاتي الأربعين”، في إشارة إلى انتشار صور يشبهنها على الإنترنت. تفاعل المتابعون مع رد فايا الطريف، وانهالت التعليقات التي أشادت بروحها المرحة وقدرتها على التعامل بخفة ظل مع المقارنات، مؤكدين في الوقت نفسه التشابه اللافت بين ملامحها وملامح راما دوجي. يذكر أن راما صواف دوجي تبلغ من العمر 28 عاماً، وهي رسامة رسوم متحركة وفنانة خزف أميركية من أصول ، لفتت الأنظار أخيراً بعد زواجها من زهران ممداني وفوز الأخير برئاسة بلدية نيويورك، لتصبح بدورها حديث الجمهور بفضل ملامحها القريبة من وشخصيتها الفنية المميزة.