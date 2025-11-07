الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده
آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده
A-
A+

آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده

فن

2025-11-07 | 06:58
آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده
العودة الى الأعلى
Aljadeed
آخر ظهور لوالد محمد رمضان قبل وفاته بصورة مؤثرة وهو يقبّل يده

ودّع الفنان محمد رمضان والده يوم الخميس 7 نوفمبر 2025، بعد رحلة عمر طويلة تميّزت بالمودة والبر والعلاقة القوية التي جمعتهما بعيداً عن الأضواء. فقد رحل الأب الذي شكّل في حياة نجله رمزاً للالتزام والبساطة، تاركاً خلفه أثراً عميقاً في قلب الفنان وجمهوره.

طوال مسيرته الفنية، حرص محمد رمضان على حماية خصوصية والده وإبعاده عن الأضواء، رغم ارتباطه الوثيق به. ففي إحدى حلقات برنامج “ممكن” مع الإعلامي خيري رمضان عام 2015، سُئل رمضان عن غياب والده عن اللقاء، فأجاب مبتسماً: “ده بيصلي فوق”، في إشارة إلى تمسّك والده بالتدين والعبادة. وخلال اللقاء نفسه، وصف رمضان والده بأنه “أحن قلب في الدنيا”، مضيفاً: “أبويا هو كل حاجة.. إحنا ماشيين ببركته. كان ينام باكر ويصحو قبل الفجر، يصلي قيام الليل، يقرأ الجرائد ثم المصحف لأنه حافظ القرآن كله”. كما أشار إلى أن والده كان مصدر الفرح في البيت، لا يطمح سوى لرؤية أبنائه في أفضل حال، قائلاً: “كل حلمه إننا نكون كويسين، وبعد ما حج، بقى كل طموحه إحنا”. ورغم ابتعاده عن الكاميرات، حرص رمضان على نشر صور تجمعه بوالده بين الحين والآخر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أبرز تلك اللحظات، صورة جمعته بوالده ووالدته على متن يخت خلال عطلة صيفية، كتب عليها: “أجمل هدية من ربنا أبويا وأمي.. ربنا ما يحرمني من رضاهم ودعاهم”. أما آخر ظهور له فكان في مايو الماضي، عندما نشر رمضان صورة يقبّل فيها يد والده قائلاً: “اللهم بارك في صحة وعمر أبويا وكل أب بحق يوم الجمعة المبارك”. وينحدر والد محمد رمضان من محافظة قنا في صعيد مصر، وقد نقل لنجله قيم الالتزام والجدّية والانتماء للجذور. ودوّن الفنان في وقت سابق منشوراً مؤثراً كتب فيه: “أبويا الغالي بنى راجلين اسمهم محمود ومحمد رمضان.. وبناء رجل أصعب من بناء مدينة”. برحيله، يفقد محمد رمضان أحد أعمدة حياته وأقرب الناس إلى قلبه، لكنه يحتفظ بإرثٍ من القيم والمبادئ التي شكّلت مسيرته، وبذكريات أبٍ ظلّ حاضراً بصمته، وغاب بجسده تاركاً أثراً لا يُمحى.

 
 

اقرأ ايضا في فن

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
10:00

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.

10:00

“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً

تُعرض الليلة عند الساعة التاسعة مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب حلقة جديدة من برنامج "المؤثر الحقيقي"، حافلة بالمفاجآت واللحظات الصادقة التي جمعت بين المشاعر والاعترافات والمواقف غير المتوقعة.

فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني
06:39

فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني

ردّت الفنانة السورية فايا يونان بطريقة طريفة على تشبيهها بـ راما صواف دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، بعد أن ضجت مواقع التواصل بمقارنات بينهما.

06:39

فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني

ردّت الفنانة السورية فايا يونان بطريقة طريفة على تشبيهها بـ راما صواف دوجي، زوجة رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، بعد أن ضجت مواقع التواصل بمقارنات بينهما.

غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً
06:27

غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً

كشف الفنان غسان الرحباني عن تفاصيل مؤثرة حول الأيام الأخيرة في حياة ابن عمّه الموسيقار زياد الرحباني.

06:27

غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً

كشف الفنان غسان الرحباني عن تفاصيل مؤثرة حول الأيام الأخيرة في حياة ابن عمّه الموسيقار زياد الرحباني.

اخترنا لك
“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
10:00
فايا يونان ترد بطريقتها الطريفة على تشبيهها بزوجة زهران ممداني
06:39
غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً
06:27
الموت يُؤلم مي حريري: "محروق قلبي"!
06:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025