مشاعر وانفعالات على الهواء في حلقة استثنائية من "المؤثر الحقيقي"

ثم انتقلت الأضواء إلى المؤثر اللبناني جاد عاصي
الذي أطلق تصريحاتٍ جريئة حول الخيانة والعقاب، كاشفًا جانبًا من تجاربه الشخصية التي أثارت تفاعلًا واسعًا. ولم تخلُ الحلقة من القصص الصادمة، حيث تحدّث ضيوف آخرون عن تجارب قاسية تتعلق بالسجن والخطف والحب الممنوع، لتتحول الأجواء إلى مساحة مواجهة بين الألم والأمل. أما الممثلة ديما بياعة
، فكان حضورها عنوانًا للجدل بعد ردّها القوي على الانتقادات التي طالت بثّها المباشر، لتواجه مؤثرًا سوريًا على الهواء
بمزيج من الطرافة والجرأة، قبل أن تختم الحلقة بلحظات فنية مميزة بصوت سالي العوضي
. حلقة مليئة بالمفاجآت واللحظات الصادقة، أكدت مجددًا أن “المؤثر الحقيقي” لا يكتفي بعرض القصص… بل يكشف عمقها الإنساني. للمزيد من التفاصيل، يمكنكم متابعة موقع قناة الجديد
