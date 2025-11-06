الأمير ويليام يحيي ذكرى الأميرة ديانا في ريو دي جانيرو

عاجل
وزارة الخزانة الاميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات الى حزب الله عام 2025
وزارة الخزانة الاميركية: فرضنا عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات الى حزب الله عام 2025
وزير الاعلام: مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال
وزير الاعلام: مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق على رأسها استمرار الاحتلال
وزير الاعلام: رئيس الجمهورية شدد خلال الجلسة على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا
وزير الاعلام: رئيس الجمهورية شدد خلال الجلسة على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
البقاع
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
20 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الأمير ويليام يحيي ذكرى الأميرة ديانا في ريو دي جانيرو
الأمير ويليام يحيي ذكرى الأميرة ديانا في ريو دي جانيرو
A-
A+

الأمير ويليام يحيي ذكرى الأميرة ديانا في ريو دي جانيرو

فن

2025-11-06 | 10:55
الأمير ويليام يحيي ذكرى الأميرة ديانا في ريو دي جانيرو
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأمير ويليام يحيي ذكرى الأميرة ديانا في ريو دي جانيرو

الأمير ويليام أعاد إلى الأذهان صورة والدته الراحلة الأميرة ديانا عندما التقط صورة أمام تمثال المسيح في ريو دي جانيرو، البرازيل، في نفس المكان الذي وقفت فيه الأميرة عام 1991 خلال جولتها مع الأمير تشارلز.

 وظهر ويليام مبتسمًا ومتأملًا المشهد البانورامي لخليج غوانابارا وجبل السكر، ووصفت الصحافة البريطانية الصورة بأنها تحية صامتة لذكرى والدته.

وتأتي الزيارة الرسمية لويليام التي تستمر خمسة أيام إلى البرازيل في إطار إطلاق جائزة “إيرث شوت” البيئية، وهي مبادرة يقودها لإيجاد حلول مبتكرة لحماية الكوكب، حيث يلتقي هذا العام مع قادة وصناع التغيير في قمة المناخ العالمية Cop30 بمدينة بيليم الأمازونية.

وقال متحدث باسم قصر كنسينغتون إن الأمير تأثر بعدد الأشخاص الذين ما زالوا يتذكرون زيارة والدته للبرازيل، وشعر بترابط خاص مع المكان الذي شهد إحدى أبرز لحظات ديانا العامة.

اقرأ ايضا في فن

انسحاب ملكة جمال المكسيك بعد اهانتها بـ مسابقة ملكة جمال الكون
10:19

انسحاب ملكة جمال المكسيك بعد اهانتها بـ مسابقة ملكة جمال الكون

شهدت فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون في بانكوك توترًا شديدًا بعد انسحاب عدد من المتسابقات احتجاجًا على تصرف مهين من المدير التنفيذي للحدث، نواات إيتساراغريسيل، الذي وجه تعليقًا مسيئًا للممثلة المكسيكية فاتيما بوش بسبب غيابها عن إحدى الفعاليات التسويقية.

10:19

انسحاب ملكة جمال المكسيك بعد اهانتها بـ مسابقة ملكة جمال الكون

شهدت فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون في بانكوك توترًا شديدًا بعد انسحاب عدد من المتسابقات احتجاجًا على تصرف مهين من المدير التنفيذي للحدث، نواات إيتساراغريسيل، الذي وجه تعليقًا مسيئًا للممثلة المكسيكية فاتيما بوش بسبب غيابها عن إحدى الفعاليات التسويقية.

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"
06:51

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"

تصدّر اسم المخرجة والمنتجة الهندية ميرا ناير (Mira Nair)، والدة عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، اهتمام الجمهور بعد الكشف عن تفاصيل من مسيرتها الفنية والقرارات الجريئة التي اتخذتها خلال حياتها المهنية، أبرزها رفضها إخراج أحد أجزاء سلسلة "Harry Potter" لصالح مشروعها الشخصي الأكثر قربًا من قلبها.

06:51

والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"

تصدّر اسم المخرجة والمنتجة الهندية ميرا ناير (Mira Nair)، والدة عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني، اهتمام الجمهور بعد الكشف عن تفاصيل من مسيرتها الفنية والقرارات الجريئة التي اتخذتها خلال حياتها المهنية، أبرزها رفضها إخراج أحد أجزاء سلسلة "Harry Potter" لصالح مشروعها الشخصي الأكثر قربًا من قلبها.

هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا
06:44

هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا

تعيش النجمة التركية هاندا أرتشيل (Hande Erçel) واحدة من أصعب مراحل مسيرتها الفنية، بعد القرار المفاجئ بإنهاء مسلسلها الجديد "حب ودموع" (ميرا وسليم) عند الحلقة السابعة فقط، رغم الترويج الكبير الذي رافق انطلاقه.

06:44

هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا

تعيش النجمة التركية هاندا أرتشيل (Hande Erçel) واحدة من أصعب مراحل مسيرتها الفنية، بعد القرار المفاجئ بإنهاء مسلسلها الجديد "حب ودموع" (ميرا وسليم) عند الحلقة السابعة فقط، رغم الترويج الكبير الذي رافق انطلاقه.

اخترنا لك
انسحاب ملكة جمال المكسيك بعد اهانتها بـ مسابقة ملكة جمال الكون
10:19
والدة عمدة نيويورك زهران ممداني مخرجة عالمية رفضت إخراج "هاري بوتر"
06:51
هاندا أرتشيل تواجه أزمة فنية بعد إيقاف مسلسل "حب ودموع" مبكرًا
06:44
رحيل السيناريست المصري أحمد عبد الله عن عمر ناهز الستين عامًا
06:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025