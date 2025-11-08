نقيب المهن الموسيقية يكشف تطورات حالة إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

وأكد كامل في تصريحات صحفية أنه يتواصل بشكل مستمر مع الفريق الطبي المشرف على ، مشيراً إلى أنه يرقد حالياً داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بمحافظة ، بسبب خطورة إصاباته، ويتلقى رعاية طبية دقيقة على مدار الساعة.

وأوضح أن الأطباء يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على استقرار وضعه الصحي بعد تعرضه لإصابات بالغة. من جانبه، أفاد مصدر مقرّب من الليثي لموقع " 24" أن حالته بدأت تشهد تحسناً تدريجياً، إذ استجاب للعلاج بعد وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي نتيجة إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي. ووفق التحريات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارتين الصحراوي الشرقي قرب مركز ملوي، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينهم الليثي وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية.