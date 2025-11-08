نقيب الموسيقيين يكشف حقيقة تدهور صحة محمد منير

طمأن نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان ، جمهور ومحبي النجم الكبير بشأن حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة خلال الساعات الماضية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة.

