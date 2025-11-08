مؤيد الحافظ يكشف تفاصيل الخطف في سوريا بحلقة استثنائية من “المؤثر الحقيقي”

خلال اللقاء، كشف الحافظ تفاصيل مؤلمة عن تلك الحادثة قائلاً: "كنت موجود بحمام مسكر، وأي صرخة كانت كفيلة بإنهائي… كانوا يسمعوني صوت الناس اللي قبلي عم يتعذبوا، حتى ما أقدر أصرخ." شهادته الصريحة هزّت المشاهدين، إذ تحدّث عن الخوف والتهديد والعزلة التي عاشها خلال تلك الفترة، في سردٍ إنساني مؤثر يعكس واقع عشرات الشبان السوريين الذين واجهوا ظروفاً مشابهة.
برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تحتضن العاصمة الرياض اجتماعًا فنيًا رفيع المستوى يضم نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية واللبنانية، بهدف بحث مجموعة مشاريع إنتاجية جديدة وطموحة ضمن خطة شاملة لدعم صناعة الدراما والفن في المنطقة. ويُعد هذا اللقاء خطوة محورية لإعادة رسم خارطة الإنتاج الدرامي والسينمائي للسنوات المقبلة، وفتح آفاق التعاون بين المنتجين والفنانين من مختلف الدول العربية.
أعرب الإعلامي عمرو أديب عن شعوره بالأسى لغياب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن موهبتها الاستثنائية لا يمكن تعويضها أو تكرارها.
أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها القوي على إحدى التعليقات السلبية التي طالتها على موقع إكس، إثر نشرها لأحد فيديو كليباتها الجديدة. التعليق الذي تلقته سيرين جاء ناقدًا بطريقة لاذعة، حيث كتب المستخدم: "لهي الدرجة ما عم تزبط معك لتضطري تنزلي لهيك مستوى"، في إشارة إلى أسلوب الفيديو أو طريقة أدائها الفنية، وهو ما أثار استياء جمهورها وأشعل نقاشًا بين المتابعين حول كيفية تعامل النجوم مع النقد على وسائل التواصل.