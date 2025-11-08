مؤيد الحافظ يكشف تفاصيل الخطف في سوريا بحلقة استثنائية من “المؤثر الحقيقي”

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها القوي على إحدى التعليقات السلبية التي طالتها على موقع إكس، إثر نشرها لأحد فيديو كليباتها الجديدة. التعليق الذي تلقته سيرين جاء ناقدًا بطريقة لاذعة، حيث كتب المستخدم: "لهي الدرجة ما عم تزبط معك لتضطري تنزلي لهيك مستوى"، في إشارة إلى أسلوب الفيديو أو طريقة أدائها الفنية، وهو ما أثار استياء جمهورها وأشعل نقاشًا بين المتابعين حول كيفية تعامل النجوم مع النقد على وسائل التواصل.



