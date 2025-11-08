الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
حميد الشاعري يفجع بوفاة شقيقه الأكبر عبد القادر
حميد الشاعري يفجع بوفاة شقيقه الأكبر عبد القادر
حميد الشاعري يفجع بوفاة شقيقه الأكبر عبد القادر

فن

2025-11-08 | 05:17
حميد الشاعري يفجع بوفاة شقيقه الأكبر عبد القادر
حميد الشاعري يفجع بوفاة شقيقه الأكبر عبد القادر

فُجع الفنان والموسيقار حميد الشاعري بوفاة شقيقه الأكبر عبد القادر الشاعري، في خبر صادم أحزن جمهوره ومحبيه في مصر والعالم العربي.

وأعلن “الكابو” الخبر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء والدوام لله.. وفاة شقيقي الأكبر عبد القادر.. اللهم اجعله من أهل الفردوس الأعلى.” كلمات الشاعري لاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيه وزملائه في الوسط الفني، الذين سارعوا لتقديم التعازي والدعوات بالرحمة للفقيد، وبالصبر والسلوان للفنان الذي يُعد من أبرز رموز الموسيقى العربية الحديثة. وعبّر العديد من جمهوره عن حزنهم العميق، مشيرين إلى مكانة “الكابو” الخاصة في قلوبهم لما قدمه من أعمال خالدة أسهمت في تجديد شكل الأغنية العربية منذ ثمانينيات القرن الماضي. تأتي هذه الفاجعة بعد أشهر قليلة من النجاح الكبير الذي حققه الشاعري بأحدث أغانيه “ده بجد”، التي طرحها في يونيو الماضي بالتعاون مع شركة روتانا، لتدخل سريعاً قائمة الترند على موقع يوتيوب وتلقى إشادة جماهيرية واسعة. الأغنية من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى الشاعري بنفسه الإشراف الفني والمكس والماستر، لتؤكد الأغنية استمرار حضوره القوي في الساحة الموسيقية رغم غيابه الطويل.

اقرأ ايضا في فن

الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة
06:59

الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة

برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تحتضن العاصمة الرياض اجتماعًا فنيًا رفيع المستوى يضم نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية واللبنانية، بهدف بحث مجموعة مشاريع إنتاجية جديدة وطموحة ضمن خطة شاملة لدعم صناعة الدراما والفن في المنطقة. ويُعد هذا اللقاء خطوة محورية لإعادة رسم خارطة الإنتاج الدرامي والسينمائي للسنوات المقبلة، وفتح آفاق التعاون بين المنتجين والفنانين من مختلف الدول العربية.

06:59

الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة

برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تحتضن العاصمة الرياض اجتماعًا فنيًا رفيع المستوى يضم نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية واللبنانية، بهدف بحث مجموعة مشاريع إنتاجية جديدة وطموحة ضمن خطة شاملة لدعم صناعة الدراما والفن في المنطقة. ويُعد هذا اللقاء خطوة محورية لإعادة رسم خارطة الإنتاج الدرامي والسينمائي للسنوات المقبلة، وفتح آفاق التعاون بين المنتجين والفنانين من مختلف الدول العربية.

عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"
06:00

عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن شعوره بالأسى لغياب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن موهبتها الاستثنائية لا يمكن تعويضها أو تكرارها.

06:00

عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن شعوره بالأسى لغياب الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن موهبتها الاستثنائية لا يمكن تعويضها أو تكرارها.

سيرين عبد النور برد قوي على منتقديها: " زبطي تفكيرك وصفي النية"
05:47

سيرين عبد النور برد قوي على منتقديها: " زبطي تفكيرك وصفي النية"

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها القوي على إحدى التعليقات السلبية التي طالتها على موقع إكس، إثر نشرها لأحد فيديو كليباتها الجديدة. التعليق الذي تلقته سيرين جاء ناقدًا بطريقة لاذعة، حيث كتب المستخدم: "لهي الدرجة ما عم تزبط معك لتضطري تنزلي لهيك مستوى"، في إشارة إلى أسلوب الفيديو أو طريقة أدائها الفنية، وهو ما أثار استياء جمهورها وأشعل نقاشًا بين المتابعين حول كيفية تعامل النجوم مع النقد على وسائل التواصل.

05:47

سيرين عبد النور برد قوي على منتقديها: " زبطي تفكيرك وصفي النية"

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردها القوي على إحدى التعليقات السلبية التي طالتها على موقع إكس، إثر نشرها لأحد فيديو كليباتها الجديدة. التعليق الذي تلقته سيرين جاء ناقدًا بطريقة لاذعة، حيث كتب المستخدم: "لهي الدرجة ما عم تزبط معك لتضطري تنزلي لهيك مستوى"، في إشارة إلى أسلوب الفيديو أو طريقة أدائها الفنية، وهو ما أثار استياء جمهورها وأشعل نقاشًا بين المتابعين حول كيفية تعامل النجوم مع النقد على وسائل التواصل.

الرياض تستضيف سامر المصري وعباس النوري وعدد من نجوم الدراما السورية واللبنانية لمناقشة مشاريع جديدة
06:59
عمرو أديب يوجّه رسالة لـ شيرين عبد الوهّاب: "لا بديل لها"
06:00
سيرين عبد النور برد قوي على منتقديها: " زبطي تفكيرك وصفي النية"
05:47
مؤيد الحافظ يكشف تفاصيل الخطف في سوريا بحلقة استثنائية من "المؤثر الحقيقي"
05:19

