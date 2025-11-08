حميد الشاعري يفجع بوفاة شقيقه الأكبر عبد القادر

وأعلن “الكابو” الخبر عبر صفحته الرسمية على قائلاً: “لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء والدوام لله.. وفاة شقيقي الأكبر عبد .. اللهم اجعله من أهل الفردوس الأعلى.” كلمات الشاعري لاقت تفاعلاً كبيراً من متابعيه وزملائه في الوسط الفني، الذين سارعوا لتقديم التعازي والدعوات بالرحمة للفقيد، وبالصبر والسلوان للفنان الذي يُعد من أبرز رموز الموسيقى الحديثة. وعبّر العديد من جمهوره عن حزنهم العميق، مشيرين إلى مكانة “الكابو” الخاصة في قلوبهم لما قدمه من أعمال خالدة أسهمت في تجديد شكل الأغنية العربية منذ ثمانينيات القرن الماضي. تأتي هذه الفاجعة بعد أشهر قليلة من النجاح الكبير الذي حققه الشاعري بأحدث أغانيه “ده بجد”، التي طرحها في يونيو الماضي بالتعاون مع شركة ، لتدخل سريعاً قائمة الترند على موقع يوتيوب وتلقى إشادة جماهيرية . الأغنية من كلمات السيد علي، وألحان ، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى الشاعري بنفسه الإشراف الفني والمكس والماستر، لتؤكد الأغنية استمرار حضوره القوي في الساحة الموسيقية رغم غيابه .

