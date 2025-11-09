اعتقال مغني الراب رود ويف في ولاية جورجيا يوم ترشحه لأول جائزة غرامي

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية أمريكية، فإن الفنان البالغ من العمر 27 عامًا، واسمه الحقيقي روداريوس ، يواجه أربع تهم جنائية، من بينها حيازة سلاح ناري أو سكين أثناء ارتكاب جريمة، إلى جانب حيازة مواد مخدّرة والقيادة المتهوّرة.

وذكرت شرطة مقاطعة بينلاس أنها استجابت لبلاغ عن "حادث منزلي محتمل"، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بـ"سطو مسلح وإطلاق نار". وتم الإفراج عن رود ويف لاحقًا بكفالة مالية قدرها 8000 ، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة.

تزامن هذا الحادث مع الإعلان عن ترشّح رود ويف لأول في مسيرته الفنية، ما جعل يومه التاريخي يتحول إلى دراما غير متوقعة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية داخل وخارجها.