اعتقال مغني الراب رود ويف في ولاية جورجيا يوم ترشحه لأول جائزة غرامي
اعتقال مغني الراب رود ويف في ولاية جورجيا يوم ترشحه لأول جائزة غرامي
اعتقال مغني الراب رود ويف في ولاية جورجيا يوم ترشحه لأول جائزة غرامي

فن

2025-11-09 | 04:47
اعتقال مغني الراب رود ويف في ولاية جورجيا يوم ترشحه لأول جائزة غرامي
Aljadeed
اعتقال مغني الراب رود ويف في ولاية جورجيا يوم ترشحه لأول جائزة غرامي

تحوّل يوم سعيد في حياة مغني الراب الأمريكي رود ويف إلى حدث صادم، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه في ولاية جورجيا، في اليوم نفسه الذي تلقّى فيه خبر ترشّحه لأول مرة لنيل جائزة غرامي.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية أمريكية، فإن الفنان البالغ من العمر 27 عامًا، واسمه الحقيقي روداريوس غرين، يواجه أربع تهم جنائية، من بينها حيازة سلاح ناري أو سكين أثناء ارتكاب جريمة، إلى جانب حيازة مواد مخدّرة والقيادة المتهوّرة.

وذكرت شرطة مقاطعة بينلاس أنها استجابت لبلاغ عن "حادث منزلي محتمل"، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بـ"سطو مسلح وإطلاق نار". وتم الإفراج عن رود ويف لاحقًا بكفالة مالية قدرها 8000 دولار أمريكي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة.

تزامن هذا الحادث مع الإعلان عن ترشّح رود ويف لأول جائزة غرامي في مسيرته الفنية، ما جعل يومه التاريخي يتحول إلى دراما غير متوقعة أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

