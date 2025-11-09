حريـ ـق داخل استديو المخرج خالد يوسف بالقاهرة

وتلقت بالعجوزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع النيران داخل الاستوديو، حيث انتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى باقي محتويات المكان.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في المطبخ الملحق بالاستوديو، دون وجود أي شبهة جنائية، فيما اقتصرت الأضرار على تلفيات محدودة في الأثاث وبعض الأجهزة.

من جانبها، أمرت نيابة بندب فريق من خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وتحديد الأسباب الدقيقة لاشتعاله، إلى جانب حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

وفي أول تعليق رسمي، أعرب مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، عن تضامنه الكامل مع المخرج ، مؤكدًا أنه تابع الواقعة منذ لحظاتها الأولى واطمأن على العاملين. وقال في بيان له:

"نشكر على سلامة المخرج الكبير خالد يوسف وفريق عمله، والحمد لله أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات. النقابة تقف إلى جانبه وتدعمه في هذا الموقف الصعب."

ويُذكر أن خالد يوسف يُعد من أبرز المخرجين في السينما والعربية، حيث عُرف بأعماله الجريئة التي تناولت قضايا المجتمع بعمق وإنسانية، ما منحه مكانة مميزة في المشهد الفني.