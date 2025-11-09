الأخبار
مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز
مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز
مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز

فن

2025-11-09 | 07:57
مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز
Aljadeed
مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز

في خضم انتشار أنباء عن انفصال النجم كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وجهت الفنانة مي عمر رسالة دعم لزوجته آن الرفاعي، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي عمر عبر حسابها على "فيسبوك" مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور لكريم وزوجته من مناسبات مختلفة قديمة، وعلقت عليه قائلة: "إنتي الحب الأول يا آن، وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته. إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح، وإنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي دايمًا مفتوح له مهما حصل".

وأضافت: "إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت. تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله. خليكي قوية يا آن، قدامك حياة جميلة مليئة بالحب والسلام".

وتأتي هذه الرسالة بعد تداول أخبار عن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، حيث انتشرت معلومات على مواقع التواصل تفيد بأن الثنائي اتفقا على الطلاق. وأشارت التقارير إلى أن كريم أرسل رسالة نصية لزوجته يطلب فيها الإسراع بإجراءات الطلاق لترد عليه بـ"كلم المحامي"، كما طلب كريم من محاميه الاجتماع بمحامي زوجته لإنهاء الإجراءات بشكل سريع، ما أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين.

