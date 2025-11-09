مي عمر توجه رسالة دعم مؤثرة لزوجة كريم محمود عبد العزيز

ونشرت مي عمر عبر حسابها على " " مقطع فيديو يضم مجموعة من الصور لكريم وزوجته من مناسبات مختلفة قديمة، وعلقت عليه قائلة: "إنتي الحب الأول يا آن، وإنتي السند الحقيقي اللي كان موجود في كل خطوة من حياته. إنتي اللي شُفتِي البدايات، واللي حضرتي النجاح، وإنتي أم بناته، والضهر اللي رجع له، والبيت اللي دايمًا مفتوح له مهما حصل".

وأضافت: "إنتي الحنية والقوة في نفس الوقت. تستاهلي كل الخير اللي جاي يا آن، ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن . خليكي قوية يا آن، قدامك حياة جميلة مليئة بالحب والسلام".

وتأتي هذه بعد تداول عن انفصال عن زوجته، حيث انتشرت معلومات على مواقع التواصل تفيد بأن اتفقا على الطلاق. وأشارت التقارير إلى أن كريم أرسل رسالة نصية لزوجته يطلب فيها الإسراع بإجراءات الطلاق لترد عليه بـ"كلم المحامي"، كما طلب كريم من محاميه الاجتماع بمحامي زوجته لإنهاء الإجراءات بشكل ، ما أثار جدلاً واسعًا بين المتابعين.