هيفاء وهبي تتخلى عن الفستان والمكياج بفيديو عفوي بعد حفلها في الاردن

وبدت هيفاء في الفيديو وهي تخلع فستانها وتزيل مجوهراتها، قبل أن تقوم بتنظيف بشرتها بالماء والصابون وتطبيق روتين العناية الليلي، لتطل بعدها بقميص نوم بسيط استعدادًا للنوم.
الفيديو انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل بين من رأى في الخطوة جرأة وعفوية من النجمة اللبنانية، وبين من اعتبرها محاولة منها للتقرب أكثر من جمهورها ومشاركتهم تفاصيلها اليومية.
يُذكر أن هيفا كانت قد تألقت مؤخرًا في حفلها بالأردن بفستان برغندي أنيق من تصميم رامي سلمون، ونالت إطلالتها إعجاب الحضور والمتابعين على حد سواء.
أكدت الفنانة المصرية شيري عادل خلال ظهورها كضيفة في برنامج “كلام نواعم” على قناة MBC، أنها لم تعد مستعدة للتضحية بمشوارها الفني من أجل أي علاقة عاطفية.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي توترًا بين الممثلتين المصريتين مي عمر ودينا الشربيني، بعد أن أعلنت مي دعمها لزوجة الممثل كريم محمود عبد العزيز، آن الرفاعي، على خلفية الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها.
أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جدلاً واسعاً بعد توقيفها على ذمّة التحقيق في قضية أمن دولة، فيما أبدت زينب الموسوي، طليقة الفنان شهاب جوهر، موقفاً لافتاً تجاه ما حدث.