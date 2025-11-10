الأخبار
هيفاء وهبي تتخلى عن الفستان والمكياج بفيديو عفوي بعد حفلها في الاردن
هيفاء وهبي تتخلى عن الفستان والمكياج بفيديو عفوي بعد حفلها في الاردن
هيفاء وهبي تتخلى عن الفستان والمكياج بفيديو عفوي بعد حفلها في الاردن

فن

2025-11-10 | 03:41
هيفاء وهبي تتخلى عن الفستان والمكياج بفيديو عفوي بعد حفلها في الاردن
هيفاء وهبي تتخلى عن الفستان والمكياج بفيديو عفوي بعد حفلها في الاردن

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها مقطع فيديو جديدًا من كواليس حفلها الأخير الذي أحيته في الأردن، حيث ظهرت فيه أثناء استعدادها للراحة بعد انتهاء الحفل.

وبدت هيفاء في الفيديو وهي تخلع فستانها وتزيل مجوهراتها، قبل أن تقوم بتنظيف بشرتها بالماء والصابون وتطبيق روتين العناية الليلي، لتطل بعدها بقميص نوم بسيط استعدادًا للنوم.

الفيديو انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل بين من رأى في الخطوة جرأة وعفوية من النجمة اللبنانية، وبين من اعتبرها محاولة منها للتقرب أكثر من جمهورها ومشاركتهم تفاصيلها اليومية.

يُذكر أن هيفا كانت قد تألقت مؤخرًا في حفلها بالأردن بفستان برغندي أنيق من تصميم رامي سلمون، ونالت إطلالتها إعجاب الحضور والمتابعين على حد سواء.

