هيفاء وهبي تتخلى عن الفستان والمكياج بفيديو عفوي بعد حفلها في الاردن

وبدت في الفيديو وهي تخلع فستانها وتزيل مجوهراتها، قبل أن تقوم بتنظيف بشرتها بالماء والصابون وتطبيق روتين العناية الليلي، لتطل بعدها بقميص نوم بسيط استعدادًا للنوم.

الفيديو انتشر بسرعة عبر ، حيث تباينت ردود الفعل بين من رأى في الخطوة جرأة وعفوية من ، وبين من اعتبرها محاولة منها للتقرب أكثر من جمهورها ومشاركتهم تفاصيلها اليومية.

يُذكر أن كانت قد تألقت مؤخرًا في حفلها بالأردن بفستان برغندي أنيق من تصميم رامي سلمون، ونالت إطلالتها إعجاب الحضور والمتابعين على حد سواء.