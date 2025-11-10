ديما بياعة تقبل تحدي الجمهور وتعترف: "ما قلتها"!

أكدت الفنانة المصرية شيري عادل خلال ظهورها كضيفة في برنامج “كلام نواعم” على قناة MBC، أنها لم تعد مستعدة للتضحية بمشوارها الفني من أجل أي علاقة عاطفية.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي توترًا بين الممثلتين المصريتين مي عمر ودينا الشربيني، بعد أن أعلنت مي دعمها لزوجة الممثل كريم محمود عبد العزيز، آن الرفاعي، على خلفية الأنباء المتداولة حول انفصالها عن زوجها.
أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جدلاً واسعاً بعد توقيفها على ذمّة التحقيق في قضية أمن دولة، فيما أبدت زينب الموسوي، طليقة الفنان شهاب جوهر، موقفاً لافتاً تجاه ما حدث.