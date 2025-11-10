هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يردان على ابناء انفصالهما بطريقة مفاجئة

وقد حرص على حضور العزاء لمواساة الفنان ، ووثقتهما كاميرات الصحافة وهما متشابكا اليدين ويتحدثان مع بعضهما، ما نفى تمامًا شائعة الانفصال التي تتكرر بين فترة وأخرى.

وأكدت مصادر مقربة من هنادي مهنا أن الخبر عارٍ عن الصحة، وأن الفنانة مشغولة حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد ولا تولي أي اهتمام للشائعات التي تستهدف حياتها الشخصية.

من جانبه، أوضح الموسيقار هاني مهنا، والد الفنانة، أن حياتها الخاصة شأن عائلي لا يحق لأي أحد التدخل فيه، مشيرًا إلى أن ابنته امرأة ناضجة وتعرف ما تفعل، متمنيًا لها السعادة والاستقرار في حياتها مهما كانت اختياراتها.

يُذكر أن انفصال الثنائي المصري تتكرر بين الحين والآخر، وعادةً ما يرد عليها بأسلوب ساخر أو لاذع لنفيها.