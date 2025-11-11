كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من آن الرفاعي! والاخيرة: أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا

تصدر خبر طلاق الفنان محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي حديث في مصر والعالم ، بعد إعلان انفصالهما رسمياً عبر "ستوري"على يوم أمس.



وفي أول تعليق لها، كشفت آن الرفاعي عن صدمتها من طريقة علمها بالخبر، مؤكدة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي أو ورقة طلاق من المأذون، وكتبت: "البيوت أسرار، والتزمت الصمت حفاظاً على وأسرتي، لكني أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ."



، أصدر محمود عبد العزيز بياناً على حسابه قائلاً: "الطلاق شرع ربنا، أكنّ لأم بناتي كل الاحترام والتقدير. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبداً إن فيه حد يعيبه شيء." وأضاف: "مافيش أي شخص جت سيرته مؤخراً كان له دخل بالمشاكل دي، لا من قريب ولا من بعيد… البيوت أسرار، واحترمت كل الأطراف لكن وجب التوضيح للجمهور."

ولاقت آن دعماً واسعاً من العديد من النجمات، حيث نشرت رضوى الشربيني صورة تجمعها بها وعلقت: "الأصيلة المحترمة بنت الأصول"، فيما كتبت مي عمر منشوراً مطولاً مشيدةً بدورها كأم وزوجة داعمة، ومؤكدةً أن حياتها ستكون مليئة بالحب والسلام.