4 آب "الحقيقة الضائعة"
كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من آن الرفاعي! والاخيرة: أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا
كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من آن الرفاعي! والاخيرة: أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا
كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من آن الرفاعي! والاخيرة: أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا

فن

2025-11-11 | 04:59
كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من آن الرفاعي! والاخيرة: أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا
كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من آن الرفاعي! والاخيرة: أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا

تصدر خبر طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، بعد إعلان انفصالهما رسمياً عبر "ستوري"على إنستغرام يوم أمس.

وفي أول تعليق لها، كشفت آن الرفاعي عن صدمتها من طريقة علمها بالخبر، مؤكدة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي أو ورقة طلاق من المأذون، وكتبت: "البيوت أسرار، والتزمت الصمت حفاظاً على بيتي وأسرتي، لكني أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ."

من جهته، أصدر كريم محمود عبد العزيز بياناً على حسابه قائلاً: "الطلاق شرع ربنا، أكنّ لأم بناتي كل الاحترام والتقدير. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبداً إن فيه حد يعيبه شيء." وأضاف: "مافيش أي شخص جت سيرته مؤخراً كان له دخل بالمشاكل دي، لا من قريب ولا من بعيد… البيوت أسرار، واحترمت كل الأطراف لكن وجب التوضيح للجمهور."
ولاقت آن دعماً واسعاً من العديد من النجمات، حيث نشرت رضوى الشربيني صورة تجمعها بها وعلقت: "الأصيلة المحترمة بنت الأصول"، فيما كتبت مي عمر منشوراً مطولاً مشيدةً بدورها كأم وزوجة داعمة، ومؤكدةً أن حياتها القادمة ستكون مليئة بالحب والسلام.

في المقابل، تصاعدت الإشاعات حول دينا الشربيني، الأمر الذي دفع أحد المتابعين للدفاع عنها ورفض الهجوم عليها، مؤكداً أن مثل هذه الأمور شخصية وأن التشهير بالمشاهير غير مقبول. وقد أعادت هنادي مهنا نشر هذا المنشور في موقف داعم لدينا، معبّرة عن رفضها للاتهامات الموجهة لها.
تزامناً مع الجدل، عاد مقطع من مقابلة دينا الشربيني مع برنامج "ABtalks" إلى التداول، حيث تحدثت عن العلاقات والخيانة، مؤكدة أن الرجل الذي يختار الانفصال هو المسؤول عن قراره، وأشارت إلى خطورة تدخل الأصدقاء أو المعارف في العلاقات الزوجية. كما أعاد جمهور السوشيال ميديا نشر مشاهدها مع كريم من فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ما أعاد النقاش حول حياتهما الشخصية إلى الواجهة.

اقرأ ايضا في فن

ديما بياعة في حديث مؤثر.. كشفت عن تورط هؤلاء في خراب سوريا
08:32

ديما بياعة في حديث مؤثر.. كشفت عن تورط هؤلاء في خراب سوريا

أطلت الممثلة السورية ديما بياعة في لقاء إعلامي جديد عبّرت خلاله عن حبها العميق لبلدها سوريا، مؤكدة بثقة أن "سوريا ستعود أجمل وأقوى مما كانت".

08:32

ديما بياعة في حديث مؤثر.. كشفت عن تورط هؤلاء في خراب سوريا

أطلت الممثلة السورية ديما بياعة في لقاء إعلامي جديد عبّرت خلاله عن حبها العميق لبلدها سوريا، مؤكدة بثقة أن "سوريا ستعود أجمل وأقوى مما كانت".

سجن اعلامي شهير بسبب امتناعه عن دفع نفقة طفله
07:20

سجن اعلامي شهير بسبب امتناعه عن دفع نفقة طفله

أصدرت محكمة الأسرة في مدينة نصر حكماً بحبس الإعلامي توفيق عكاشة لمدة 30 يوماً، بعد ثبوت امتناعه عن سداد نفقة قدرها 225 ألف جنيه لصالح طفله، في دعوى أقامتها طليقته.

07:20

سجن اعلامي شهير بسبب امتناعه عن دفع نفقة طفله

أصدرت محكمة الأسرة في مدينة نصر حكماً بحبس الإعلامي توفيق عكاشة لمدة 30 يوماً، بعد ثبوت امتناعه عن سداد نفقة قدرها 225 ألف جنيه لصالح طفله، في دعوى أقامتها طليقته.

يسرا تنضم إلى قائمة المكرّمين بوسام "فارس جوقة الشرف" الفرنسي
06:49

يسرا تنضم إلى قائمة المكرّمين بوسام "فارس جوقة الشرف" الفرنسي

كرّم السفير الفرنسي في القاهرة إريك شوفالييه الفنانة يسرا في مقر السفارة، حيث منحها وسام فارس جوقة الشرف تقديراً لعطائها الفني.

06:49

يسرا تنضم إلى قائمة المكرّمين بوسام "فارس جوقة الشرف" الفرنسي

كرّم السفير الفرنسي في القاهرة إريك شوفالييه الفنانة يسرا في مقر السفارة، حيث منحها وسام فارس جوقة الشرف تقديراً لعطائها الفني.

ديما بياعة في حديث مؤثر.. كشفت عن تورط هؤلاء في خراب سوريا
08:32
سجن اعلامي شهير بسبب امتناعه عن دفع نفقة طفله
07:20
يسرا تنضم إلى قائمة المكرّمين بوسام "فارس جوقة الشرف" الفرنسي
06:49
زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز؟ اليكم ما تم كشفه
05:02

