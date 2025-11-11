كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من آن الرفاعي! والاخيرة: أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا

وفي أول تعليق لها، كشفت آن الرفاعي عن صدمتها من طريقة علمها بالخبر، مؤكدة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي أو ورقة طلاق من المأذون، وكتبت: "البيوت أسرار، والتزمت الصمت حفاظاً على بيتي
وأسرتي، لكني أُبلغت بطلاقي عبر السوشيال ميديا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ."
من جهته
، أصدر كريم
محمود عبد العزيز بياناً على حسابه قائلاً: "الطلاق شرع ربنا، أكنّ لأم بناتي كل الاحترام والتقدير. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا، وده مش معناه أبداً إن فيه حد يعيبه شيء." وأضاف: "مافيش أي شخص جت سيرته مؤخراً كان له دخل بالمشاكل دي، لا من قريب ولا من بعيد… البيوت أسرار، واحترمت كل الأطراف لكن وجب التوضيح للجمهور."
ولاقت آن دعماً واسعاً من العديد من النجمات، حيث نشرت رضوى الشربيني صورة تجمعها بها وعلقت: "الأصيلة المحترمة بنت الأصول"، فيما كتبت مي عمر منشوراً مطولاً مشيدةً بدورها كأم وزوجة داعمة، ومؤكدةً أن حياتها القادمة
ستكون مليئة بالحب والسلام.
في المقابل، تصاعدت الإشاعات حول دينا الشربيني، الأمر الذي دفع أحد المتابعين للدفاع عنها ورفض الهجوم عليها، مؤكداً أن مثل هذه الأمور شخصية وأن التشهير بالمشاهير غير مقبول. وقد أعادت هنادي مهنا نشر هذا المنشور في موقف داعم لدينا، معبّرة عن رفضها للاتهامات الموجهة لها.
تزامناً مع الجدل، عاد مقطع من مقابلة دينا الشربيني مع برنامج "ABtalks" إلى التداول، حيث تحدثت عن العلاقات والخيانة، مؤكدة أن الرجل الذي يختار الانفصال هو المسؤول عن قراره، وأشارت إلى خطورة تدخل الأصدقاء أو المعارف في العلاقات الزوجية. كما أعاد جمهور السوشيال ميديا نشر مشاهدها مع كريم من فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ما أعاد النقاش
حول حياتهما الشخصية إلى الواجهة.