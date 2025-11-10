الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من دخوله الغيبوبة إثر حادث سير مروع في المنيا
وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من دخوله الغيبوبة إثر حادث سير مروع في المنيا
A-
A+

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من دخوله الغيبوبة إثر حادث سير مروع في المنيا

فن

2025-11-10 | 12:09
وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من دخوله الغيبوبة إثر حادث سير مروع في المنيا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد أيام من دخوله الغيبوبة إثر حادث سير مروع في المنيا

رحل عن عالمنا اليوم الاثنين المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي، بعد صراع قصير مع آثار إصابات خطيرة تعرّض لها في حادث سير مروّع وقع الأسبوع الماضي بمحافظة المنيا جنوب مصر، ليفقد الوسط الفني أحد أبرز أصواته في الأغنية الشعبية المعاصرة.

وكان الليثي قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد الحادث الذي وقع فجر الجمعة على طريق الجيش القديم بمركز ملوي، إثر تصادم سيارتين أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح بالغة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي في ملوي لتلقي العلاج، بينما فُتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب وملابسات الحادث.
وعقب الحادث، دخل الفنان في غيبوبة كاملة نتيجة إصابات خطيرة في الرأس والعمود الفقري، وظل خلال الأيام الماضية تحت الرعاية الطبية المشددة وسط دعوات من جمهوره ومحبيه بعودته إلى وعيه، إلا أن حالته الصحية تدهورت صباح اليوم، ليُعلن الأطباء وفاته رسميًا.
الخبر أثار حالة من الحزن الكبير في الوسط الفني المصري، حيث نعاه عدد من الفنانين والمطربين الشعبيين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الساحة الغنائية فقدت صوتًا مميزًا وموهبة لا تُعوّض.
واشتهر إسماعيل الليثي خلال السنوات الماضية بأسلوبه الخاص في الغناء الشعبي الذي جمع بين الطابع التراثي والأداء العصري، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف محافظات مصر، خاصة من خلال مشاركته في المهرجانات والحفلات الشعبية التي كان يتفاعل فيها بشكل مباشر مع الجمهور.
وقد ترك الراحل بصمة مميزة في عالم الأغنية المصرية، بأعمالٍ لاقت رواجًا واسعًا ورسخت اسمه كأحد أبرز رموز الغناء الشعبي في جيله، ليغادر الحياة تاركًا خلفه إرثًا فنيًا سيبقى في ذاكرة جمهوره ومحبيه لسنوات طويلة.

اقرأ ايضا في فن

جيمري بايسال تثير الجدل بعلاقة جديدة مع جيم بولوكباشي بعد أشهر من انفصالها عن آيتاش شاشماز
10:27

جيمري بايسال تثير الجدل بعلاقة جديدة مع جيم بولوكباشي بعد أشهر من انفصالها عن آيتاش شاشماز

عادت النجمة التركية جيمري بايسال (Cemre Baysel) إلى دائرة الأضواء بعد أن رصدتها عدسات الصحافة في عشاء رومانسي جمعها بسائق السباقات الشهير جيم بولوكباشي (Cem Bölükbaşı)،

10:27

جيمري بايسال تثير الجدل بعلاقة جديدة مع جيم بولوكباشي بعد أشهر من انفصالها عن آيتاش شاشماز

عادت النجمة التركية جيمري بايسال (Cemre Baysel) إلى دائرة الأضواء بعد أن رصدتها عدسات الصحافة في عشاء رومانسي جمعها بسائق السباقات الشهير جيم بولوكباشي (Cem Bölükbaşı)،

اريانا غراندي تتعرض لموقف مخيف في باريس
10:18

اريانا غراندي تتعرض لموقف مخيف في باريس

عاشت النجمة العالمية أريانا غراندي (Ariana Grande) لحظات عصيبة في العاصمة الفرنسية باريس بعدما كادت تتعرض لحادث دهس أثناء مغادرتها العرض الخاص لفيلمها الجديد "ويكد (Wicked)".

10:18

اريانا غراندي تتعرض لموقف مخيف في باريس

عاشت النجمة العالمية أريانا غراندي (Ariana Grande) لحظات عصيبة في العاصمة الفرنسية باريس بعدما كادت تتعرض لحادث دهس أثناء مغادرتها العرض الخاص لفيلمها الجديد "ويكد (Wicked)".

انهيار هيونا على مسرح Waterbomb 2025 في ماكاو.. ونجمتها تطمئن الجمهور برسالة مؤثرة بعد الحادث
10:10

انهيار هيونا على مسرح Waterbomb 2025 في ماكاو.. ونجمتها تطمئن الجمهور برسالة مؤثرة بعد الحادث

أثارت الفنانة الكورية الشهيرة هيونا (HyunA) قلق جمهورها حول العالم بعد تعرضها لانهيار مفاجئ أثناء إحيائها حفلاً ضمن مهرجان Waterbomb 2025 في مدينة ماكاو مساء الأحد 9 نوفمبر.

10:10

انهيار هيونا على مسرح Waterbomb 2025 في ماكاو.. ونجمتها تطمئن الجمهور برسالة مؤثرة بعد الحادث

أثارت الفنانة الكورية الشهيرة هيونا (HyunA) قلق جمهورها حول العالم بعد تعرضها لانهيار مفاجئ أثناء إحيائها حفلاً ضمن مهرجان Waterbomb 2025 في مدينة ماكاو مساء الأحد 9 نوفمبر.

اخترنا لك
جيمري بايسال تثير الجدل بعلاقة جديدة مع جيم بولوكباشي بعد أشهر من انفصالها عن آيتاش شاشماز
10:27
اريانا غراندي تتعرض لموقف مخيف في باريس
10:18
انهيار هيونا على مسرح Waterbomb 2025 في ماكاو.. ونجمتها تطمئن الجمهور برسالة مؤثرة بعد الحادث
10:10
اعلامي شهير يعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج
10:03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025