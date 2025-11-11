شقيق إسماعيل الليثي يُنقل إلى المستشفى بعد صدمة وفاته

وتأتي هذه الواقعة المؤلمة بعد وفاة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، الذي رحل متأثراً بإصابته بنزيف حاد في المخ ودخوله في غيبوبة تامة استمرت أياماً، عقب تعرضه لحادث سير مروّع الجمعة الماضية.
وأظهر التقرير الطبي أن الفنان أصيب بكسور في الجمجمة ونزيف من الفم والأنف، ما أدى إلى تدهور حالته ووصول نسبة الوعي لديه إلى 3% قبل أن يفارق الحياة يوم الإثنين في مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا.
وتم نقل جثمان الراحل إلى مسقط رأسه في إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث تقرر تشييع الجنازة اليوم الثلاثاء، على أن يُقام العزاء مساء الأربعاء بعد صلاة المغرب، وسط حالة من الحزن الشديد التي تعم عائلته وأصدقائه وجمهوره، الذين ودّعوا فناناً ترك بصمة واضحة في الأغنية الشعبية المصرية.