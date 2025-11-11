قلق في بوليوود بعد دخول دارمندرا المستشفى وهيما ماليني تطمئن الجمهور على حالته

خيّم القلق على أوساط السينما الهندية بعد دخول النجم المخضرم دارمندرا إلى مستشفى بريتش كاندي في مومباي يوم 10 نوفمبر، إثر معاناته من ضيق حاد في التنفس. ويتلقى الفنان الكبير حالياً رعاية طبية دقيقة تحت إشراف فريق متخصص، وسط متابعة مستمرة من عائلته وأصدقائه المقربين.



وشهدت المستشفى توافد عدد من أبرز نجوم بوليوود للاطمئنان على حالته، من بينهم شاروخان وسلمان خان، إضافة إلى زوجته هيما ماليني، ونجله ديول برفقة ابنه كاران ديول، إلى جانب تانيا ديول وأميشا باتيل. وقد رصدت عدسات المصورين لحظات وصولهم وسط أجواء يسودها التوتر والقلق.

ومع انتشار شائعات حول وضع دارمندرا على جهاز التنفس الصناعي، سارعت هيما ماليني إلى نفي تلك الأنباء عبر حسابها على “إنستغرام”، مؤكدة أن زوجها في مستقرة وتحت المراقبة الطبية، وقالت:

“أشكر الجميع على اهتمامهم، دارام جي يتلقى رعاية طبية متواصلة، ونحن بجانبه، ونرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل."

كما أصدر فريق ساني ديول بياناً رسمياً أكد فيه أن الحالة الصحية لدارمندرا مستقرة ولا تستدعي القلق، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توفرها، مع دعوة إلى احترام خصوصية العائلة خلال هذه الفترة الحساسة.

ويُعد دارمندرا من أيقونات السينما الهندية وأحد أعمدة الجيل الذهبي في بوليوود، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة قدّم خلالها عشرات الأعمال الخالدة التي رسّخت مكانته في ذاكرة الجمهور والعالمي.

إنّ المسيرة الغنية لهذا الفنان الكبير جعلت منه رمزاً للفن الهندي الأصيل، لذا فإن أي خبر يخص حالته الصحية يثير اهتماماً واسعاً ومحبة صادقة من جمهوره في مختلف أنحاء .