زوجة وائل جسار تحتفل بمرور 20 عامًا على زواجهما برسالة مؤثرة

ونشرت ميراي صورة رومانسية جمعتها بزوجها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "عشرون عامًا، عشرون نبضًا، عشرون لحنًا... كل عام وأنت القلب والنبض والحب، كل عام وأنت الدفء والحنان، كل عام ونحن ملوك على عرش الوفاء، حبيبي وكلي، عائلتي والدنيا وكل ما فيها، دم لعُمري زوجي ورفيق دربي ونبض القلب."
وفي لقاء سابق مع موقع فوشيا، تحدثت ميراي عن تفاصيل العلاقة، كاشفة أنها لم تندم يومًا على قرارها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّا بها في بداياتهما، مؤكدة أنها دعمت زوجها حتى وصل إلى النجومية التي يستحقها.
أثارت الفنانة روبي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الرسائل الغامضة التي حيّرت جمهورها وأشعلت موجة من التكهنات حول معناها ومقصودها الحقيقي.
تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.
خرج الفنان السوري حسام جنيد عن صمته بعد موجة الانتقادات التي طالته مؤخراً واتهامه بـ"التشبيح" للنظام السوري، ليردّ عبر بث مباشر على تطبيق تيك توك موضحاً موقفه الحقيقي مما جرى في السابق.