زوجة وائل جسار تحتفل بمرور 20 عامًا على زواجهما برسالة مؤثرة

ونشرت ميراي صورة رومانسية جمعتها بزوجها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "عشرون عامًا، عشرون نبضًا، عشرون لحنًا... كل عام وأنت القلب والنبض والحب، كل عام وأنت الدفء والحنان، كل عام ونحن ملوك على عرش الوفاء، وكلي، عائلتي والدنيا وكل ما فيها، دم لعُمري زوجي ورفيق دربي ونبض القلب."

بدأت قصة وائل جسار وميراي عام 2005 بعد علاقة عاطفية واجهت عقبات كبيرة، أبرزها اختلاف الديانة بينهما، ما أدى إلى رفض عائلة ميراي للزواج في البداية. لكنّها اتخذت قرارًا جريئًا بالزواج من وائل رغم كل الصعوبات، ليكملا معًا مسيرة مليئة بالحب والثبات.

ميراي: "لا ندم على اختياري"

وفي لقاء سابق مع موقع فوشيا، تحدثت ميراي عن تفاصيل العلاقة، كاشفة أنها لم تندم يومًا على قرارها، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّا بها في بداياتهما، مؤكدة أنها دعمت زوجها حتى وصل إلى النجومية التي يستحقها.

أما وائل جسار، فكان قد صرّح في أحد اللقاءات أن اختلاف الديانة بينهما شكّل عائقًا أمام العائلتين، لكنه شدد على أن الحب الحقيقي على تجاوز كل الحواجز، مضيفًا:

"الدين هو المعاملة والأخلاق، والحب الصادق لا يعرف اختلافًا."