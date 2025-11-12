فراس إبراهيم يشيد بـ سلاف فواخرجي: "احترام الذات أهم من أي دفاع خارجي"

وفي تصريحاته، قال إبراهيم: "أنا لا أدافع عن ، فهي قادرة على الدفاع عن نفسها.

كل شيء الآن يكوّع ويخيف الناس، وأنا لا أحب أن أكون ضمن هذا الضغط. هي قالت بصراحة ووضوح: دعوني أحترم نفسي ولا أرتجف، وهذا موقفها وأنا أحترمه بالكامل".

وأضاف الفنان أن الضغوط والانتقادات التي تواجه فواخرجي ليست في الوسط الفني، وأن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو الحفاظ على احترام الذات وتجنب الجدالات الإعلامية التي قد تؤثر سلبًا على سمعة الفنان.

كما أشار: "على الفنانة أن تحافظ على كرامتها وألا تسمح لأي ضغط خارجي بأن يهزها أو يخيفها. سلاف تعرف قيمتها جيدًا، وهذا أهم بكثير من أي موقف دفاعي خارجي".

وتعكس تصريحات إبراهيم موقفًا ناضجًا ومسؤولًا، حيث اختار عدم الانخراط في صراعات قد تضر بسمعة أي فنان، مظهرًا دعمه بطريقة غير مباشرة من خلال ثقته بقدرة زملائه على مواجهة المواقف الصعبة بأنفسهم. واختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن احترام الذات والشجاعة أهم بكثير من أي دفاع خارجي قد يُساء فهمه أو يُحوّل إلى جدل لا نهاية له.

وتفاعل جمهور سلاف فواخرجي بشكل إيجابي مع تصريحات إبراهيم، مشيدين بموقفها القوي وثقتها بنفسها، معتبرين أن عدم ارتجافها أمام الضغوط الإعلامية يعكس شخصية ناضجة ومستقلة، كما أشاروا إلى موقف إبراهيم المعتدل كنموذج للفنان المسؤول الذي يحترم حدود زملائه ويمنحهم الحرية للتعبير عن أنفسهم بكرامة.