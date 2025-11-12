الأخبار
فراس إبراهيم يشيد بـ سلاف فواخرجي: "احترام الذات أهم من أي دفاع خارجي"
فراس إبراهيم يشيد بـ سلاف فواخرجي: "احترام الذات أهم من أي دفاع خارجي"
فراس إبراهيم يشيد بـ سلاف فواخرجي: "احترام الذات أهم من أي دفاع خارجي"

فن

2025-11-12 | 07:00
فراس إبراهيم يشيد بـ سلاف فواخرجي: "احترام الذات أهم من أي دفاع خارجي"
أثارت تصريحات الفنان السوري فراس إبراهيم اهتمام المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شدد على أنه لا يدافع عن زميلته سلاف فواخرجي، موضحًا أن لكل فنان القدرة على حماية كرامته واعتباره دون تدخل خارجي.

وفي تصريحاته، قال إبراهيم: "أنا لا أدافع عن سلاف فواخرجي، فهي قادرة على الدفاع عن نفسها.

 

 

كل شيء الآن يكوّع ويخيف الناس، وأنا لا أحب أن أكون ضمن هذا الضغط. هي قالت بصراحة ووضوح: دعوني أحترم نفسي ولا أرتجف، وهذا موقفها وأنا أحترمه بالكامل".

وأضاف الفنان أن الضغوط والانتقادات التي تواجه فواخرجي ليست جديدة في الوسط الفني، وأن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو الحفاظ على احترام الذات وتجنب الجدالات الإعلامية التي قد تؤثر سلبًا على سمعة الفنان.

 

كما أشار: "على الفنانة أن تحافظ على كرامتها وألا تسمح لأي ضغط خارجي بأن يهزها أو يخيفها. سلاف تعرف قيمتها جيدًا، وهذا أهم بكثير من أي موقف دفاعي خارجي".

 

وتعكس تصريحات إبراهيم موقفًا ناضجًا ومسؤولًا، حيث اختار عدم الانخراط في صراعات قد تضر بسمعة أي فنان، مظهرًا دعمه بطريقة غير مباشرة من خلال ثقته بقدرة زملائه على مواجهة المواقف الصعبة بأنفسهم. واختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن احترام الذات والشجاعة أهم بكثير من أي دفاع خارجي قد يُساء فهمه أو يُحوّل إلى جدل لا نهاية له.

 

وتفاعل جمهور سلاف فواخرجي بشكل إيجابي مع تصريحات إبراهيم، مشيدين بموقفها القوي وثقتها بنفسها، معتبرين أن عدم ارتجافها أمام الضغوط الإعلامية يعكس شخصية ناضجة ومستقلة، كما أشاروا إلى موقف إبراهيم المعتدل كنموذج للفنان المسؤول الذي يحترم حدود زملائه ويمنحهم الحرية للتعبير عن أنفسهم بكرامة.

