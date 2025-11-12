مي عز الدين تفاجئ جمهورها بعقد قرانها على مدرب اللياقة أحمد تيمور

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على مجموعة صور من المناسبة، أرفقتها بتعليق قالت فيه:

"الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخي"

وظهرت مي عز الدين في الصور إلى جانب زوجها، فيما أظهرت لقطة أخرى تيمور أثناء توقيع عقد القران برفقة وكيلها.

الخبر المفاجئ أثار تفاعلاً واسعاً على ، حيث انهالت التهاني من جمهورها وعدد من النجوم، من بينهم سمير غانم، ومحمد عادل إمام، ودرة، وكندة علوش، وشيكو، وهند صبري، وآمال ماهر، وزينة، إضافة إلى السعدني، الصديق المقرب لمي، الذي عبّر عن سعادته الخاصة بالحدث.

ولم يكتف السعدني بالتعليق على المنشور، بل حضر عقد القران، ونشر عبر حسابه على إنستغرام صورة تجمعه بالعروسين، مرفقاً إياها بتعليق طريف قال فيه: "سمعونا زغروطة."

يأتي هذا بعد فترة صعبة عاشتها مي عز الدين عقب وفاة والدتها، ما جعل الخبر يحمل طابعاً عاطفياً مؤثراً لجمهورها ومحبيها.