مي عز الدين تفاجئ جمهورها بعقد قرانها على مدرب اللياقة أحمد تيمور

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مجموعة صور من المناسبة، أرفقتها بتعليق قالت فيه:
"الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخي"
وظهرت مي عز الدين في الصور إلى جانب زوجها، فيما أظهرت لقطة أخرى تيمور أثناء توقيع عقد القران برفقة وكيلها.
الخبر المفاجئ أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني من جمهورها وعدد من النجوم، من بينهم دنيا سمير غانم، ومحمد عادل إمام، ودرة، وكندة علوش، وشيكو، وهند صبري، وآمال ماهر، وزينة، إضافة إلى أحمد السعدني، الصديق المقرب لمي، الذي عبّر عن سعادته الخاصة بالحدث.
ولم يكتف السعدني بالتعليق على المنشور، بل حضر عقد القران، ونشر عبر حسابه على إنستغرام صورة تجمعه بالعروسين، مرفقاً إياها بتعليق طريف قال فيه: "سمعونا زغروطة."
يأتي هذا الحدث بعد فترة صعبة عاشتها مي عز الدين عقب وفاة والدتها، ما جعل الخبر يحمل طابعاً عاطفياً مؤثراً لجمهورها ومحبيها.