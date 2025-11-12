بعد شائعة ارتباطهما.. ردّ ساخر من مرام علي على تصريح أحمد فهمي يثير الجدل

وكان فهمي قد علّق على الخبر قائلاً: " ، لا، أنا مرام بحبها جداً على المستوى الشخصي"، مضيفاً أن انتشار مثل هذه الشائعات يعكس نجاح العمل الذي يجمعهما.

مرام من جهتها ردّت بخفة ظلّ لافتة، إذ أعادت نشر المقطع عبر حسابها الرسمي وعلّقت قائلة: " المشاغب، نيللي ويحيى المرتبطين، استنونا باتنين قهوة قريباً"، في إشارة مرحة إلى الشخصيتين اللتين يجسّدانها في عملهما المشترك. وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشورها، معتبرين أن العلاقة بين النجمين يغلب عليها الوُدّ والاحترام، وأن الردّ أظهر حسّها الفكاهي وروحها المرحة.