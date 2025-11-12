حسام جنيد يرد باكياً: "كنت أغني بس لأحمي حالي وأهلي"

وقال جنيد خلال حديثه: "والله العظيم، وحياة كل شي بتآمنوا فيه، أنا كل شي كنت أعمله بسوريا بس لحتى أحمي حالي وأهلي"، مؤكداً أنه لم يكن يوماً طرفاً في أي صراع سياسي، وأضاف: "كنت أتصرف هيك وأغني أحياناً وأعمل حفلات بس مشان عيش بأمان، أنا بعمري ما كنت واقف بصف حدا ولا كنت رضيان عن حدا". وأثار تصريحه تفاعلاً واسعاً على بين مؤيدين اعتبروا أنه قال الحقيقة بشفافية، ومعارضين رأوا أن التوضيح جاء متأخراً من الصمت.