حسام جنيد يرد باكياً: "كنت أغني بس لأحمي حالي وأهلي"

وقال جنيد خلال حديثه: "والله العظيم، وحياة كل شي بتآمنوا فيه، أنا كل شي كنت أعمله بسوريا بس لحتى أحمي حالي وأهلي"، مؤكداً أنه لم يكن يوماً طرفاً في أي صراع سياسي، وأضاف: "كنت أتصرف هيك وأغني أحياناً وأعمل حفلات بس مشان عيش بأمان، أنا بعمري ما كنت واقف بصف حدا ولا كنت رضيان عن حدا". وأثار تصريحه تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين اعتبروا أنه قال الحقيقة بشفافية، ومعارضين رأوا أن التوضيح جاء متأخراً بعد سنوات من الصمت.
تداولت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، بعد دخوله العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة صحية.
أثارت الفنانة روبي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الرسائل الغامضة التي حيّرت جمهورها وأشعلت موجة من التكهنات حول معناها ومقصودها الحقيقي.
تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.