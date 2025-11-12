الأخبار
محامي آن الرفاعي يفاجئ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!
محامي آن الرفاعي يفاجئ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!
محامي آن الرفاعي يفاجئ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!

فن

2025-11-12 | 07:38
محامي آن الرفاعي يفاجئ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!
Aljadeed
محامي آن الرفاعي يفاجئ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!

تطوّرت أزمة انفصال الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، لتكشف الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة على لسان محامي الأخيرة، حسن أبو هيف، الذي صرّح لموقع القاهرة 24 بأن موكلته لا تزال على ذمة الفنان ولم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالطلاق حتى الآن.

وأوضح أبو هيف أنّ آن الرفاعي فوجئت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن كريم انفصاله، مؤكداً أنّها لم تُبلّغ بأي إجراء قانوني رسمي. وأضاف أنّ الخلافات بين الطرفين بدأت في شهر تموز الماضي، عندما قرر الفنان مغادرة منزل الزوجية طالباً “هدنة” من العلاقة، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها لفترة وجيزة، ليعلن لاحقاً “الطلاق شرع ربنا” للأسباب ذاتها التي لم تتبدّل. وأشار المحامي إلى أنّ موكلته تتمسك بحقوقها القانونية والشرعية، وتنتظر الإخطار الرسمي لتوضيح موقفها بشكل نهائي من القضية، في حين لم يصدر أي تعليق جديد من الفنان كريم محمود عبد العزيز حتى الآن.

 

فجر السعيد تخضع لعملية جراحية في المانيا وهذا وضعها الصحي
07:47

فجر السعيد تخضع لعملية جراحية في المانيا وهذا وضعها الصحي

تصدر اسم الاعلامية الكويتية فجر السعيد، محركات البحث والتريند بعد ان اعلنت عن إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

07:47

فجر السعيد تخضع لعملية جراحية في المانيا وهذا وضعها الصحي

تصدر اسم الاعلامية الكويتية فجر السعيد، محركات البحث والتريند بعد ان اعلنت عن إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

تكريم تشادويك بوسمان بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود
06:51

تكريم تشادويك بوسمان بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود

أعلنت غرفة التجارة في هوليوود أن الممثل الراحل "تشادويك بوسمان" المعروف بتجسيده الأيقوني لشخصية "تشالا/ بلاك بانثر" في عالم Marvel السينمائي، سيُكرَّم بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.

06:51

تكريم تشادويك بوسمان بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود

أعلنت غرفة التجارة في هوليوود أن الممثل الراحل "تشادويك بوسمان" المعروف بتجسيده الأيقوني لشخصية "تشالا/ بلاك بانثر" في عالم Marvel السينمائي، سيُكرَّم بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.

بدر الشعيبي طليق شوق البلوشي يعلن زواجه الثالث
06:30

بدر الشعيبي طليق شوق البلوشي يعلن زواجه الثالث

احتفل الفنان بدر الشعيبي بزواجه الثالث حيث شارك مجموعة من الصور على حساباته الرسمية موثقا اجواء عقد قرانه.

06:30

بدر الشعيبي طليق شوق البلوشي يعلن زواجه الثالث

احتفل الفنان بدر الشعيبي بزواجه الثالث حيث شارك مجموعة من الصور على حساباته الرسمية موثقا اجواء عقد قرانه.

فجر السعيد تخضع لعملية جراحية في المانيا وهذا وضعها الصحي
07:47
تكريم تشادويك بوسمان بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود
06:51
بدر الشعيبي طليق شوق البلوشي يعلن زواجه الثالث
06:30
حب من النظرة الأولى… هيا كرزون وزوجها يرويان بداية علاقتهما ووجهة شهر العسل
06:11

