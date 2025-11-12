محامي آن الرفاعي يفاجئ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!

وأوضح أبو هيف أنّ آن الرفاعي فوجئت بخبر طلاقها عبر بعدما أعلن انفصاله، مؤكداً أنّها لم تُبلّغ بأي إجراء قانوني رسمي. وأضاف أنّ الخلافات بين الطرفين بدأت في شهر الماضي، عندما قرر الفنان مغادرة الزوجية طالباً “هدنة” من العلاقة، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها لفترة وجيزة، ليعلن لاحقاً “الطلاق شرع ربنا” للأسباب ذاتها التي لم تتبدّل. وأشار المحامي إلى أنّ موكلته تتمسك بحقوقها القانونية والشرعية، وتنتظر الإخطار الرسمي لتوضيح موقفها بشكل نهائي من القضية، في حين لم يصدر أي تعليق جديد من الفنان كريم محمود حتى الآن.