محامي آن الرفاعي يفاجئ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!

وأوضح أبو هيف أنّ آن الرفاعي فوجئت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن كريم انفصاله، مؤكداً أنّها لم تُبلّغ بأي إجراء قانوني رسمي. وأضاف أنّ الخلافات بين الطرفين بدأت في شهر تموز الماضي، عندما قرر الفنان مغادرة منزل الزوجية طالباً “هدنة” من العلاقة، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها لفترة وجيزة، ليعلن لاحقاً “الطلاق شرع ربنا” للأسباب ذاتها التي لم تتبدّل. وأشار المحامي إلى أنّ موكلته تتمسك بحقوقها القانونية والشرعية، وتنتظر الإخطار الرسمي لتوضيح موقفها بشكل نهائي من القضية، في حين لم يصدر أي تعليق جديد من الفنان كريم محمود عبد العزيز حتى الآن.
تصدر اسم الاعلامية الكويتية فجر السعيد، محركات البحث والتريند بعد ان اعلنت عن إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.
أعلنت غرفة التجارة في هوليوود أن الممثل الراحل "تشادويك بوسمان" المعروف بتجسيده الأيقوني لشخصية "تشالا/ بلاك بانثر" في عالم Marvel السينمائي، سيُكرَّم بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.
احتفل الفنان بدر الشعيبي بزواجه الثالث حيث شارك مجموعة من الصور على حساباته الرسمية موثقا اجواء عقد قرانه.