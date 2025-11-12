تطورات حالة الفنان المصري محمد صبحي

وفي هذا السياق، خرج المخرج عمرو عابدين عبر حسابه على "فيسبوك" لتوضيح الحقيقة، نافياً جميع ما تم تداوله، ومؤكداً أن الفنان الكبير بخير وقد خرج من العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية، وأنه سيعود إلى منزله قريباً.

كما كشف عابدين عن تحضيرات لعودة صبحي إلى الدراما من خلال عمل جديد من تأليفه وبطولته، على أن تبدأ التحضيرات فور خروجه من المستشفى.

وقال عمرو عابدين في منشوره:

"الأستاذ محمد صبحي بخير… قرأت أخباراً كثيرة عن تدهور حالته الصحية، وللأسف يتم نقلها بدون الرجوع إلى مصدر موثوق."

وأضاف:

"الحمد لله، الأستاذ صبحي بخير، وقد اطمأن عليه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بمتابعة حالته الصحية. كما تواصل معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، مع الأسرة وإدارة المستشفى واطلع على الموقف بنفسه. وقرر الأطباء بقاء الأستاذ صبحي في المستشفى لاستكمال كورس العلاج. وإن شاء سيخرج قريباً، لنستكمل التحضيرات لعمل درامي كبير من تأليفه وبطولته. أرجو من الجميع الدعاء بالشفاء العاجل، وأرجو عدم نشر أي بدون الرجوع إلى مصادر الأسرة."