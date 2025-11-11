الشرطة تتدخل في حفل كريس جينر الصاخب بسبب شكاوى الجيران

تسبّب حفل عيد ميلاد كريس جينر السبعين في استياء جيرانها في بيفرلي هيلز، ما دفع الشرطة للتدخل بعد تلقي شكاوى بشأن الموسيقى الصاخبة المنبعثة من جيف بيزوس ولورين سانشيز الذي أُقيم فيه الحفل.



وذكرت التقارير أن الضباط حضروا إلى المكان وتحدثوا مع فريق الأمن، موجّهين تحذيراً رسمياً، إلا أن التدخل لم يتوقف عند هذا الحد. فقد عادت الشرطة لاحقاً بعد اكتشاف أسوار مزيفة كبيرة تم وضعها لإغلاق الشارع، وهو إجراء يتطلب تصاريح رسمية لم يحصل عليها المضيفون، ليتم إزالة الأسوار عند مغادرة الضيوف.

وبحسب مصادر TMZ، فإن قوانين ولاية تنظم مستويات الضوضاء في المناطق السكنية بشكل صارم، خاصة بعد الساعة العاشرة مساءً، وقد تدخلت الشرطة عدة مرات خلال الليل لضمان الالتزام بالقواعد.

حضر الحفل حوالي 300 مدعو من نجوم هوليوود، بينهم أوبرا وينفري، وماريا كاري، وأديل، وميغان ماركل والأمير ، وباريس هيلتون، وسنوب دوغ، ونيسي ناش، وسارة بولسون وناومي واتس. وتميز الحفل بطابع أفلام بوند، حيث ارتدى الضيوف أزياء فاخرة، فيما لم يُسمح بتصوير الحفل لكاميرات برامج الواقع، ليكون أحد الحفلات النادرة لعائلة كارداشيان غير المصورة والمحتفظ بها بعيداً عن وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا ضمن سلسلة الاحتفالات الشهيرة التي تنظمها عائلة كارداشيان، والتي غالباً ما تجذب اهتمام الإعلام والجمهور، لكن هذه المرة كانت الضوضاء سبباً لتدخل الشرطة وحصول الحفل على شهرة إعلامية إضافية.