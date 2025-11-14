مريم البحر محامية الهام الفضالة تكشف آخر تطورات القضية

خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن صمتها لتدافع عن صديقتها الفنانة دينا الشربيني، بعد شائعات طالتها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفتها مايا بأنها "حملة ذباب إلكتروني" تستهدف السمعة والشرف عبر حسابات وصفحات مجهولة.
تقدّم شركة PMG، بإدارة المنتج باسكال مغامس، الشهر المقبل أولى حفلات شهر الأعياد على مسرح كازينو لبنان، حيث يجتمع صوتان من أهم الأصوات في العالم العربي في ليلتين متتاليتين.
تصدر اسم الفنان السوري بسام دكاك محركات البحث والتريند بعد ان انتشر صورة له وهو على فراش المرض بعد خضوعه لعملية قسطرة قلب قبل ايام.