اول ظهور لـ بسام دكاك بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة

خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن صمتها لتدافع عن صديقتها الفنانة دينا الشربيني، بعد شائعات طالتها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفتها مايا بأنها "حملة ذباب إلكتروني" تستهدف السمعة والشرف عبر حسابات وصفحات مجهولة.
تقدّم شركة PMG، بإدارة المنتج باسكال مغامس، الشهر المقبل أولى حفلات شهر الأعياد على مسرح كازينو لبنان، حيث يجتمع صوتان من أهم الأصوات في العالم العربي في ليلتين متتاليتين.
طمأنت المحامية مريم البحر جمهور الفنانة إلهام الفضالة بعد الأزمة الأخيرة، مؤكدة أن كل رسائل الدعم التي وصلت عبر المنصات كان لها وقع واضح على معنويات الفنانة. وأوضحت في فيديو قصير نشرته عبر "سناب شات" أن تفاعل الجمهور الكويتي والخليجي وصل كاملاً إلى إلهام الفضالة، وأنها على تواصل دائم مع محبيها.