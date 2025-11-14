الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اول ظهور لـ بسام دكاك بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة
اول ظهور لـ بسام دكاك بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة
A-
A+

اول ظهور لـ بسام دكاك بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة

فن

2025-11-14 | 05:54
اول ظهور لـ بسام دكاك بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اول ظهور لـ بسام دكاك بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة

تصدر اسم الفنان السوري بسام دكاك محركات البحث والتريند بعد ان انتشر صورة له وهو على فراش المرض بعد خضوعه لعملية قسطرة قلب قبل ايام.

وفي التفاصيل ظهر دكاك بوجه شاحب ممددا على السرير الامر الذي اثار قلق متابعيه.
وفي وقت سابق تم نقل بسام دكاك الى احد مشافي العاصمة السورية دمشق بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.
وكان قد طمأن دكاك جمهوره في تصريح خاص لـ "ارم نيوز" مشيرا: أنه غادر المستشفى بعد تحسن حالته، مضيفا أنه كان قد تعرض لصعوبة شديدة في التنفس، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 
وأشار إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود ارتخاء في عضلة القلب، وهو ما يتطلب تدخلا جراحيا سريعا، موضحا أن سيجري عملية قسطرة قلبية في نفس المستشفى الذي تلقى فيه العلاج. 
وأكد دكاك أنه حصل على العلاج اللازم في المستشفى وعاد إلى منزله بسرعة، مقدما شكره لكل من سانده ودعمه خلال هذه الأزمة الصحية، وكذلك لجمهوره الذي ظل يطمئن عليه، على حد قوله. 

اقرأ ايضا في فن

مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني وما قالته مفاجئ
09:47

مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني وما قالته مفاجئ

خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن صمتها لتدافع عن صديقتها الفنانة دينا الشربيني، بعد شائعات طالتها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفتها مايا بأنها "حملة ذباب إلكتروني" تستهدف السمعة والشرف عبر حسابات وصفحات مجهولة.

09:47

مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني وما قالته مفاجئ

خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن صمتها لتدافع عن صديقتها الفنانة دينا الشربيني، بعد شائعات طالتها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفتها مايا بأنها "حملة ذباب إلكتروني" تستهدف السمعة والشرف عبر حسابات وصفحات مجهولة.

أولى حفلات شهر الأعياد مع مروان خوري وعبير نعمة برعاية PMG
06:47

أولى حفلات شهر الأعياد مع مروان خوري وعبير نعمة برعاية PMG

تقدّم شركة PMG، بإدارة المنتج باسكال مغامس، الشهر المقبل أولى حفلات شهر الأعياد على مسرح كازينو لبنان، حيث يجتمع صوتان من أهم الأصوات في العالم العربي في ليلتين متتاليتين.

06:47

أولى حفلات شهر الأعياد مع مروان خوري وعبير نعمة برعاية PMG

تقدّم شركة PMG، بإدارة المنتج باسكال مغامس، الشهر المقبل أولى حفلات شهر الأعياد على مسرح كازينو لبنان، حيث يجتمع صوتان من أهم الأصوات في العالم العربي في ليلتين متتاليتين.

مريم البحر محامية الهام الفضالة تكشف آخر تطورات القضية
04:54

مريم البحر محامية الهام الفضالة تكشف آخر تطورات القضية

طمأنت المحامية مريم البحر جمهور الفنانة إلهام الفضالة بعد الأزمة الأخيرة، مؤكدة أن كل رسائل الدعم التي وصلت عبر المنصات كان لها وقع واضح على معنويات الفنانة.
وأوضحت في فيديو قصير نشرته عبر "سناب شات" أن تفاعل الجمهور الكويتي والخليجي وصل كاملاً إلى إلهام الفضالة، وأنها على تواصل دائم مع محبيها.

04:54

مريم البحر محامية الهام الفضالة تكشف آخر تطورات القضية

طمأنت المحامية مريم البحر جمهور الفنانة إلهام الفضالة بعد الأزمة الأخيرة، مؤكدة أن كل رسائل الدعم التي وصلت عبر المنصات كان لها وقع واضح على معنويات الفنانة.
وأوضحت في فيديو قصير نشرته عبر "سناب شات" أن تفاعل الجمهور الكويتي والخليجي وصل كاملاً إلى إلهام الفضالة، وأنها على تواصل دائم مع محبيها.

اخترنا لك
مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني وما قالته مفاجئ
09:47
أولى حفلات شهر الأعياد مع مروان خوري وعبير نعمة برعاية PMG
06:47
مريم البحر محامية الهام الفضالة تكشف آخر تطورات القضية
04:54
تمديد فترة سجن شون ديدي لهذا السبب
04:01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025