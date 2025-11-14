اول ظهور لـ بسام دكاك بعد خضوعه لعملية جراحية خطيرة

وفي وقت سابق تم نقل الى احد مشافي بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.وكان قد طمأن دكاك جمهوره في تصريح خاص لـ " " مشيرا: أنه غادر المستشفى بعد تحسن حالته، مضيفا أنه كان قد تعرض لصعوبة شديدة في التنفس، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وأشار إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت وجود ارتخاء في عضلة القلب، وهو ما يتطلب تدخلا جراحيا سريعا، موضحا أن سيجري عملية قسطرة قلبية في نفس المستشفى الذي تلقى فيه العلاج.وأكد دكاك أنه حصل على العلاج اللازم في المستشفى وعاد إلى منزله بسرعة، مقدما شكره لكل من سانده ودعمه خلال هذه الأزمة الصحية، وكذلك لجمهوره الذي ظل يطمئن عليه، على حد قوله.