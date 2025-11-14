ساندرا بولوك تكسر العزلة… أول ظهور علني بعد عامين من رحيل شريكها

ظهرت الممثلة العالمية ساندرا بولوك أخيراً في أول ظهور علني لها منذ مرور عامين على وفاة شريكها المصور راندال، الذي توفي عام 2023 بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري.



ويعد هذا الظهور هو الأول لبولوك منذ ديسمبر 2024، حين شوهدت خلال مباراة لفريق ليكرز، قبل أن تختفي عن الإعلام وتقلل نشاطها بشكل واضح بعد رحيل راندال.

رصدت عدسات المصورين بولوك البالغة من العمر 61 عاماً أثناء قيادتها سيارتها في شوارع لوس أنجلوس، وكان ابنها ، البالغ 15 عاماً، يجلس إلى جانبها في المقعد الأمامي، بينما ظهر كلب العائلة سويتي من نافذة السيارة خلال تجوالهم.

ووفق ما نقلته صحيفة ، فإن العلاقة التي جمعت بولوك براندال بدأت عندما استأجرته لتصوير حفلة عيد ميلاد ابنها لويس، لتنشأ لاحقاً علاقة قوية استمرت لسنوات حتى وفاته.

ومنذ رحيل شريكها، اختارت بولوك الابتعاد عن الأضواء، ولم تشارك في أي أعمال سينمائية بعد فيلمها الأخير The Lost City الذي صدر عام 2022، في الفترة التي كانت خلالها ترعى راندال خلال معركته الطويلة مع المرض.