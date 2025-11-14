الأخبار
ساندرا بولوك تكسر العزلة… أول ظهور علني بعد عامين من رحيل شريكها
ساندرا بولوك تكسر العزلة… أول ظهور علني بعد عامين من رحيل شريكها
ساندرا بولوك تكسر العزلة… أول ظهور علني بعد عامين من رحيل شريكها

فن

2025-11-14 | 04:25
ساندرا بولوك تكسر العزلة… أول ظهور علني بعد عامين من رحيل شريكها
ساندرا بولوك تكسر العزلة… أول ظهور علني بعد عامين من رحيل شريكها

ظهرت الممثلة العالمية ساندرا بولوك أخيراً في أول ظهور علني لها منذ مرور عامين على وفاة شريكها المصور برايان راندال، الذي توفي عام 2023 بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري.

ويعد هذا الظهور هو الأول لبولوك منذ ديسمبر 2024، حين شوهدت خلال مباراة لفريق لوس أنجلوس ليكرز، قبل أن تختفي عن الإعلام وتقلل نشاطها بشكل واضح بعد رحيل راندال.
رصدت عدسات المصورين بولوك البالغة من العمر 61 عاماً أثناء قيادتها سيارتها في شوارع لوس أنجلوس، وكان ابنها لويس، البالغ 15 عاماً، يجلس إلى جانبها في المقعد الأمامي، بينما ظهر كلب العائلة سويتي من نافذة السيارة خلال تجوالهم.
ووفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل، فإن العلاقة التي جمعت بولوك براندال بدأت عندما استأجرته لتصوير حفلة عيد ميلاد ابنها لويس، لتنشأ لاحقاً علاقة قوية استمرت لسنوات حتى وفاته.
ومنذ رحيل شريكها، اختارت بولوك الابتعاد عن الأضواء، ولم تشارك في أي أعمال سينمائية جديدة بعد فيلمها الأخير The Lost City الذي صدر عام 2022، في الفترة التي كانت خلالها ترعى راندال خلال معركته الطويلة مع المرض.

اقرأ ايضا في فن

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!
14:45

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

14:45

ريما كركي تحرج مكس بسؤال عن طليقته… وهو ينفعل: "ليش بدك ترجعيني لهيديك؟!

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"
14:30

مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

14:30

مس دعاء تفاجئ محمود ماهر على الهواء برسالة مؤثرة: "ولد متربّي مليون مرة"

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟
14:15

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

14:15

مكس ينهار باكيا بعد اقتحام والدته الهواء .. ماذا حصل داخل استديو المؤثر الحقيقي؟

حلقة استثنائية من برنامج "المؤثر الحقيقي" حملت مواجهات صادمة، دموع، اعترافات موجعة، وكشف أسرار لأول مرة.

