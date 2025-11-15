ساندرا بولوك في ظهور نادر بعد عامين من رحيل شريكها… عودة هادئة وحياة جديدة مع طفليها

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بتصريحاتها العفوية خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم"، حيث عبّرت بصراحة عن حبها الكبير للنجم المصري ماجد الكدواني وأدائه التمثيلي الذي وصفته بـ"الفائق".
عبّرت الفنانة العراقية أصيل هميم عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حصدها الميني ألبوم الجديد الذي طرحته بالتعاون مع شركة “روتانا”
تصدّر مقطع فيديو للنجمة العالمية ميلي بوبي براون حديث مواقع التواصل بعد رصدها في أحد شوارع لندن وهي تواجه مصوّري الباباراتزي بحدة بينما تحمل طفلتها بين ذراعيها،في محاولة لحمايتها من الفوضى والازدحام.