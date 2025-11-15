ساندرا بولوك في ظهور نادر بعد عامين من رحيل شريكها… عودة هادئة وحياة جديدة مع طفليها

عاجل
معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية
معلومات الجديد: الموفدة الفرنسية حثت الأطراف على الإسراع في معالجة الأمور خاصة وأن المهل أكثر من جدية
معلومات الجديد: فرنسا خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها "متحمسة" لمؤتمر دعم الجيش وتأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض
معلومات الجديد: فرنسا خلال لقاءات لوجندر في بيروت أكدت أنها "متحمسة" لمؤتمر دعم الجيش وتأمل عقده في أسرع وقت ممكن بانتظار التنسيق مع الرياض
معلومات الجديد: فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوب الليطاني وتأمل أن ينهي مهمته خلال المهل الزمنية التي كان قد وضعها
معلومات الجديد: فرنسا مقتنعة أن هناك تقدماً واضحاً في خطة الجيش جنوب الليطاني وتأمل أن ينهي مهمته خلال المهل الزمنية التي كان قد وضعها
معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية
معلومات الجديد: فرنسا على تواصل دائم مع السعودية وأميركا لحل كل المسائل الحدودية
معلومات الجديد: فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد لبنان وسوريا بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب
معلومات الجديد: فرنسا أعربت عن استعدادها تزويد لبنان وسوريا بالخرائط والوثائق الموجودة في أرشيفها منذ عهد الإنتداب
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": الموضوع سخيف جداً خصوصاً أنّي ذهبت مرّة واحدة الى واشنطن وحتى قبل وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا ولا يُمكن لي أن أحرّض على أيّ لبناني لدى جهة غريبة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": الموضوع سخيف جداً خصوصاً أنّي ذهبت مرّة واحدة الى واشنطن وحتى قبل وصول الرئيس عون الى قصر بعبدا ولا يُمكن لي أن أحرّض على أيّ لبناني لدى جهة غريبة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": كلام الرئيس يتمّ استغلاله من قبل "حزب الله" وإعلامه الإلكتروني للتصويب على عدد من النواب الذين واجهوه في السنوات الأخيرة
النائب وضاح صادق لـ"الجديد": كلام الرئيس يتمّ استغلاله من قبل "حزب الله" وإعلامه الإلكتروني للتصويب على عدد من النواب الذين واجهوه في السنوات الأخيرة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
7 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
13 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ساندرا بولوك في ظهور نادر بعد عامين من رحيل شريكها… عودة هادئة وحياة جديدة مع طفليها
ساندرا بولوك في ظهور نادر بعد عامين من رحيل شريكها… عودة هادئة وحياة جديدة مع طفليها
A-
A+

ساندرا بولوك في ظهور نادر بعد عامين من رحيل شريكها… عودة هادئة وحياة جديدة مع طفليها

فن

2025-11-15 | 08:03
ساندرا بولوك في ظهور نادر بعد عامين من رحيل شريكها… عودة هادئة وحياة جديدة مع طفليها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ساندرا بولوك في ظهور نادر بعد عامين من رحيل شريكها… عودة هادئة وحياة جديدة مع طفليها

ظهرت النجمة العالمية ساندرا بولوك في لوس أنجلوس بطلّة نادرة هي الأولى لها منذ نحو عامين، بعد فترة عزلة عاشتها منذ وفاة شريكها المصوّر برايان راندال في عام 2023 إثر صراع طويل مع مرض التصلّب الجانبي الضموري (ALS).

الظهور المفاجئ التقطته عدسات المصورين بينما كانت بولوك تقود سيارتها برفقة ابنها لويس البالغ 15 عامًا، إضافة إلى كلب العائلة “سويتي”، في جولة هادئة بشوارع المدينة بعيدًا عن الأضواء. وكانت آخر مرة شوهدت فيها بولوك علنًا في ديسمبر 2024 خلال مباراة لفريق لوس أنجلوس ليكرز، قبل أن تقلص نشاطها الإعلامي بشكل شبه كامل عقب وفاة راندال، الذي ارتبطت به عاطفيًا لسنوات طويلة. وبحسب تقرير نشره موقع “ديلي ميل”، يعود اللقاء الأول بين بولوك وراندال إلى مناسبة عيد ميلاد ابنها لويس، حيث استأجرته النجمة لتصوير الحفلة، لتنطلق بعدها علاقة تطورت مع الزمن إلى شراكة عاطفية قوية. منذ رحيل شريكها، اختارت بولوك الابتعاد عن السينما والحياة العامة، ولم تظهر في أي عمل جديد منذ فيلم The Lost City الذي عُرض عام 2022 بينما كانت تكرس وقتها لرعاية راندال خلال معركته مع المرض. في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن بولوك تستعد للعودة إلى الشاشة من خلال مشروع سينمائي جديد يجمعها مجددًا بالممثل كيانو ريفز، نجم فيلم Speed، في عمل يحمل طابعًا رومانسيًا وتشويقيًا. ويكشف تقرير “ديلي ميل” أيضًا أن النجمة استطاعت تجاوز المراحل الأصعب من الحزن بدعم أصدقائها المقربين وأطفالها، إذ أكد مصدر مقرب أنها أصبحت "بحال أفضل الآن"، مضيفًا أن قوة أطفالها ودعم محيطها كانا العامل الأساسي في نهوضها من محنتها. ساندرا، التي تبنت ابنها لويس عام 2010 وابنتها لايلا عام 2015، تركز حاليًا على حياتها العائلية وتربية طفليها بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، محافظة على خصوصيتها التي اشتهرت بها طوال مسيرتها. ويُذكر أن برايان راندال عانى بصمت من مرض ALS لمدة ثلاث سنوات قبل وفاته عن عمر 57 عامًا، وهو مرض يؤدي تدريجيًا إلى فقدان القدرة على الحركة. ورغم أنها لم تكشف عن معاناته سابقًا، وصفت بولوك شريكها الراحل في 2021 بأنه “حب حياتي”، لتبقى ذكراه جزءًا مؤثرًا من مسيرتها الشخصية والإنسانية.

اقرأ ايضا في فن

نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"
08:44

نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بتصريحاتها العفوية خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم"، حيث عبّرت بصراحة عن حبها الكبير للنجم المصري ماجد الكدواني وأدائه التمثيلي الذي وصفته بـ"الفائق".

08:44

نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بتصريحاتها العفوية خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم"، حيث عبّرت بصراحة عن حبها الكبير للنجم المصري ماجد الكدواني وأدائه التمثيلي الذي وصفته بـ"الفائق".

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني
08:33

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني

عبّرت الفنانة العراقية أصيل هميم عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حصدها الميني ألبوم الجديد الذي طرحته بالتعاون مع شركة “روتانا”

08:33

بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني

عبّرت الفنانة العراقية أصيل هميم عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حصدها الميني ألبوم الجديد الذي طرحته بالتعاون مع شركة “روتانا”

فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها
08:25

فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها

تصدّر مقطع فيديو للنجمة العالمية ميلي بوبي براون حديث مواقع التواصل بعد رصدها في أحد شوارع لندن وهي تواجه مصوّري الباباراتزي بحدة بينما تحمل طفلتها بين ذراعيها،في محاولة لحمايتها من الفوضى والازدحام.

08:25

فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها

تصدّر مقطع فيديو للنجمة العالمية ميلي بوبي براون حديث مواقع التواصل بعد رصدها في أحد شوارع لندن وهي تواجه مصوّري الباباراتزي بحدة بينما تحمل طفلتها بين ذراعيها،في محاولة لحمايتها من الفوضى والازدحام.

اخترنا لك
نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"
08:44
بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني
08:33
فيديو ميلي بوبي براون توبّخ المصوّرين يشعل السوشيال ميديا… وانتقادات تطال زوجها
08:25
فجر السعيد تكشف آخر تطورات وضعها الصحي
08:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025