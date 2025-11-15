ساندرا بولوك في ظهور نادر بعد عامين من رحيل شريكها… عودة هادئة وحياة جديدة مع طفليها

ظهرت العالمية ساندرا بولوك في بطلّة نادرة هي الأولى لها منذ نحو عامين، بعد فترة عزلة عاشتها منذ وفاة شريكها المصوّر راندال في عام 2023 إثر صراع طويل مع مرض التصلّب الجانبي الضموري (ALS).

