بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني

والذي ضم أربع أغنيات هي: “بظنك”، “لا تستهين”، “كأنه حلم”، و”وين أسامح”، من كلمات الأمير عبدالله بن فيصل
بن يزيد وألحان الملحن “وتر”. وخلال ظهورها في برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد
قيس، كشفت أصيل عن خطوة فنية جديدة
ستخوضها نهاية العام الحالي، معلنة أنها ستغني للمرة الأولى باللهجة المصرية
من خلال عمل من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال، معربة عن حماسها الكبير للتجربة، ومشيدة بالنجاح الواسع الذي حققته جمانة في تعاوناتها السابقة مع الفنان فضل شاكر. وقدمت أصيل بصوتها مقطعًا من أغنية “وغلبني”، التي كانت إحدى أبرز الأعمال المشتركة بين فضل شاكر وجمانة جمال، وحققت ملايين المشاهدات. رد جمانة جمال جاء سريعًا عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، حيث نشرت مقطعًا من مقابلة أصيل، وكتبت: “أصيل مش بس فنانة أحبها، هي صديقتي… قلبها طيب وقريبة للقلب”. كما أثنت على أدائها لأغنية “وغلبني”، مضيفة: “طالعة منك تخبّل… والجديد معك بإذن الله
يسلطن العالم”. وفي سياق الحديث، كشفت أصيل هميم عن مشروع دويتو كان من المفترض أن يجمعها بالنجم فضل شاكر، إلا أن الظروف حالت دون تنفيذه. وأكدت أن التعاون معه شرف كبير لأي فنان، قائلة: “كان في مشروع دويتو مع فضل بس الظروف ما سمحت… ويشرفني جدًا أقدم عمل معه”. كما أشادت بمكانة فضل شاكر الفنية وتأثيره الكبير في الساحة الغنائية، معتبرة أنه لو توفرت له ظروف أفضل لكان حضوره مضاعفًا، واصفة إياه بنجم
عام 2025.