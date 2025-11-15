بسمة بوسيل تكشف تفاصيل طلاقها من تامر حسني

عبّرت الفنانة العراقية أصيل هميم عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حصدها الميني ألبوم الجديد الذي طرحته بالتعاون مع شركة “روتانا”

والذي ضم أربع أغنيات هي: “بظنك”، “لا تستهين”، “كأنه حلم”، و”وين أسامح”، من كلمات الأمير عبدالله بن بن يزيد وألحان الملحن “وتر”. وخلال ظهورها في برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي قيس، كشفت أصيل عن خطوة فنية ستخوضها نهاية العام الحالي، معلنة أنها ستغني للمرة الأولى باللهجة من خلال عمل من كلمات وألحان الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال، معربة عن حماسها الكبير للتجربة، ومشيدة بالنجاح الواسع الذي حققته جمانة في تعاوناتها السابقة مع الفنان فضل شاكر. وقدمت أصيل بصوتها مقطعًا من أغنية “وغلبني”، التي كانت إحدى أبرز الأعمال المشتركة بين فضل شاكر وجمانة جمال، وحققت ملايين المشاهدات. رد جمانة جمال جاء سريعًا عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، حيث نشرت مقطعًا من مقابلة أصيل، وكتبت: “أصيل مش بس فنانة أحبها، هي صديقتي… قلبها طيب وقريبة للقلب”. كما أثنت على أدائها لأغنية “وغلبني”، مضيفة: “طالعة منك تخبّل… والجديد معك بإذن يسلطن العالم”. وفي سياق الحديث، كشفت أصيل هميم عن مشروع دويتو كان من المفترض أن يجمعها بالنجم فضل شاكر، إلا أن الظروف حالت دون تنفيذه. وأكدت أن التعاون معه شرف كبير لأي فنان، قائلة: “كان في مشروع دويتو مع فضل بس الظروف ما سمحت… ويشرفني جدًا أقدم عمل معه”. كما أشادت بمكانة فضل شاكر الفنية وتأثيره الكبير في الساحة الغنائية، معتبرة أنه لو توفرت له ظروف أفضل لكان حضوره مضاعفًا، واصفة إياه عام 2025.