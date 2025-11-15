نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"

خطفت نانسي عجرم الأنظار بتصريحاتها العفوية خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم"، حيث عبّرت بصراحة عن حبها الكبير للنجم المصري ماجد الكدواني وأدائه التمثيلي الذي وصفته بـ"الفائق".

وأوضحت نانسي أنها من المعجبين بشدة بموهبة الكدواني، لدرجة أنها لن تتبادل معه الحديث لو التقت به، بل ستحتضنه مباشرة. وعندما سألتها الإعلامية منى الشاذلي: "لو ماجد الكدواني قدامك… شو بتقوليله؟"، ردّت نانسي بطريقة طريفة: "ما بدي قول بحبك… هغمره"، ثم قامت بحركة تعبيرية كأنها تعانقه، ما أشعل ضحكات الجمهور وتصفيقهم، لتعلّق الشاذلي مازحة: "ماجد الكدواني… أنت عديت". وتحدثت نانسي عن أحد أعمال ماجد الكدواني التي شاهدتها، مؤكدة أنها عاشت فريدة من المشاعر، وقالت: "بـخمس دقايق كنت عم أبكي وأضحك سوا… كل 20 ثانية يا بضحك يا ببكي… مش معقول شو عمل فيّ". وخلال اللقاء، كشفت نانسي عن حبها الشديد للسينما القديمة، مؤكدة أنها شاهدت كل الأفلام والأسود، وأن إعجابها بالفن المصري ليس جديدًا. وأشادت بمستوى التمثيل في مصر، رافضة تحديد أسماء بعينها، وقالت: "بحب الكل… في ناس أصحاب وفي ناس ما بعرفهم بس معجبة بفنهم". وعُرض خلال الحلقة كوميدي من فيلم "الرجل الغامض بسلامته" يجسّد فيه هشام ماجد وشيكو أغنية "ابن الجيران" الخاصة بها، لتتفاعل نانسي بالضحك والتصفيق. بهذه التصريحات، تصدرت نانسي الترند مرة بأسلوبها العفوي، بينما عبّر الجمهور عن سعادته بهذا التقدير المتبادل بين الفنانين اللبنانيين والمصريين.