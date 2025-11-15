نانسي عجرم تعلن إعجابها الكبير بماجد الكدواني: "لو شفته… بحضنه"

وأوضحت نانسي أنها من المعجبين بشدة بموهبة الكدواني، لدرجة أنها لن تتبادل معه الحديث لو التقت به، بل ستحتضنه مباشرة. وعندما سألتها الإعلامية منى الشاذلي: "لو ماجد الكدواني قدامك… شو بتقوليله؟"، ردّت نانسي بطريقة طريفة: "ما بدي قول بحبك… هغمره"، ثم قامت بحركة تعبيرية كأنها تعانقه، ما أشعل ضحكات الجمهور وتصفيقهم، لتعلّق الشاذلي مازحة: "ماجد الكدواني… أنت عديت". وتحدثت نانسي عن أحد أعمال ماجد الكدواني الأخيرة
التي شاهدتها، مؤكدة أنها عاشت حالة
فريدة من المشاعر، وقالت: "بـخمس دقايق كنت عم أبكي وأضحك سوا… كل 20 ثانية يا بضحك يا ببكي… مش معقول شو عمل فيّ". وخلال اللقاء، كشفت نانسي عن حبها الشديد للسينما المصرية
القديمة، مؤكدة أنها شاهدت كل الأفلام الأبيض
والأسود، وأن إعجابها بالفن المصري ليس جديدًا. وأشادت بمستوى التمثيل في مصر، رافضة تحديد أسماء بعينها، وقالت: "بحب الكل… في ناس أصحاب وفي ناس ما بعرفهم بس معجبة بفنهم". وعُرض خلال الحلقة مشهد
كوميدي من فيلم "الرجل الغامض بسلامته" يجسّد فيه هشام ماجد وشيكو أغنية "ابن الجيران" الخاصة بها، لتتفاعل نانسي بالضحك والتصفيق. بهذه التصريحات، تصدرت نانسي الترند مرة جديدة
بأسلوبها العفوي، بينما عبّر الجمهور عن سعادته بهذا التقدير المتبادل بين الفنانين اللبنانيين والمصريين.