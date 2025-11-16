وائل جسار يوقف الغناء ليلتقط صورة إنسانية على مسرح بيروت

خلال أداءه إحدى الأغنيات، لمح أحد الحاضرين من ذوي الاحتياجات الخاصة يعبّر عن رغبته بالتقاط صورة، فقام بوقف الغناء فورًا، وتوجّه نحوه مبتسمًا ليلبّي الطلب من دون .

الجمهور تفاعل بحرارة مع هذه اللفتة المؤثرة، وتصاعدت التصفيقات في القاعة تقديرًا لتواضع "ملك الإحساس" وحضوره الإنساني قبل الفني. اللقطة انتشرت سريعًا عبر ، واعتبرها كثيرون دليلًا جديدًا على شخصية جسار القريبة من الناس، وقدرته الدائمة على الجمع بين الفن والموقف الإنساني.

بسيط لكنه رسّخ صورة فنان يضع جمهوره في المرتبة الأولى، ويحوّل لحظة عابرة من الحفل إلى حدث يعبّر عن قيم الاحترام والودّ التي يتمسّك بها.